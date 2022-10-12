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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صوروه عاريًا .. تفاصيل هتك عرض شاب على يد عامليَن في الطالبية

اختطاف شاب
اختطاف شاب

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم،  برئاسة الدكتور المستشار محمد الجنزوري وعضوية المستشارين محمد أنور ابوسحلي والمستشار الدكتور شريف محمد حافظ، وأمانة سر احمد فتحي، بمعاقبة عاملين بالسجن 7 سنوات، لاتهامهما بخطف شاب والاعتداء عليه وهتك عرضه وتصويره عاريا بالطالبية.

أحال المستشار طارق حسنين كروم، القضية رقم ١٠٩١٢ لسنة ٢٠٢١ جنايات الطالبية، والمقيدة برقم ٥١٢٦ لسنة ٢٠٢١ كلي جنوب القاهرة،  إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من عمرو.ي.ف. ۲۱ سنة- عامل، محبوس، وحسام.ع.م، عامل، هارب.


واتهمت النيابة المتهمين لأنهما في يوم 9/ 6 / ٢٠٢١، بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة، خطفا المجني عليه احمد.ر.م، بالواقعة التي سبق إحالتها للمحاكمة الجنائية كرها عنه عن ذويه بعقار تحت الانشاء تمهيداً لارتكابهما الجرائم التالية وقد اقترنت تلك الجريمة بالجناية محل الاتهام الثالث على النحو المبين بالأوراق، وسرقا المجني عليه بالواقعة التي سبق إحالتها للمحاكمة الجنائية - كرها عنه بأن تعديا عليه ضربا بالأيدي وبسلاح أبيض " خنجر " على رأسه مهددان بالإيذاء فتمكنا الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء علي هاتفه النقل على النحو المبين بالتحقيقات .

وهتكا عرض المجني عليه بالواقعة التي سبق إحالتها للمحاكمة الجنائية بالقوة بأن أشهرا في وجهه سلاح ابيض ( مطواة ) مهددان اياه به للانصياع لأوامرهما وجرداه من كافة ملابسه كاشفان عورته تمهيداً لارتكاب جريمتهما موضوع الاتهام السادس على النحو الثابت بالتحقيقات، وهددا المجني عليه بالواقعة التي سبق إحالتها للمحاكمة الجنائية بإفشاء الصور المتحصل عليها عن طريق الاتهام التاسع لحملة على أداء عمل معين الا وهو الارشاد صديقة مقابل تحصله على تلك الصور علي النحو الثابت بالتحقيقات، واحتجزا المجني عليه سالف الذكر بالواقعة التي سبق إحالتها للمحاكمة الجنائية - بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الاحوال المصرح بها قانونا حال كون ذلك مصحوبا بالتعذيب البدني بأن قاما بالتعدي عليه بالضرب على النحو المبين بالتحقيقات .

واستخدما حساب خاص على الشبكة المعلوماتية " فيس بوك " بالواقعة التي سبق إحالتها للمحاكمة الجنائية بهدف ارتكاب جريمتيهما موضوع الاتهامين الثامن والعاشر علي النحو الثابت بالتحقيقات، وتعديا على القيم الاسرية في المجتمع المصري وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بالواقعة التي سبق إحالتها للمحاكمة الجنائية - بأن نشروا له علي مواقع التواصل الاجتماعي عبر الشبكة المعلوماتية الدولية مقاطع مصورة اتيح للغير مطالعتها تضمنت خدشا للحياء العام على النحو الثابت بالتحقيقات .

تعمدا إزعاج المجني عليه بالواقعة التي سبق إحالتها للمحاكمة الجنائية، واستخدام وسائل الاتصالات بأن نشرا المقطع المصور الملتقط له بغير رضاؤه علي النحو الثابت، وتعديا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بالواقعة التي سبق إحالتها للمحاكمة الجنائية – بأن التقطا له بغير رضاؤه مقطع مرئي بدون ملابس عقب ارتكابهما جريمتهما موضوع التحقيقات بالاتهام الأول على النحو الثابت بالتحقيقات، وأذاعا المقطع المرئي الظاهر به المجني عليه بالواقعة التي سبق إحالتها للمحاكمة الجنائية - المتحصل عليه من الجريمة موضوع الاتهام السابق بأن ارسلوا ذلك المقطع باستخدام تطبيق التواصل الاجتماعي " فيس بوك " لأخرين بغير رضاء المجني عليه على النحو الثابت بالتحقيقات، وحازا وأحرزا سلاحين أبيضين ( مطواة ، خنجر ) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

الجيزة محافظة الجيزة محكمة الجنايات تعذيب محاكمة خطف شاب بدون ملابس تصويره عاريا

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