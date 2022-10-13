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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: هناك سيارة سعرها مليون و100 ألف وتباع بـأكثر من ضعف ثمنها

أرشيفية
أرشيفية

قال أحمد بهاء خبير السيارات أن قرار مجلس الوزراء بالسماح للمصريين بالخارج باستيراد سياراتهم الخاصة بدون دفع جمارك سوف يقوم بعمل رجة كبيرة في سوق السيارات بسبب أنه سيقوم بتوفير سيارات كثيرة من الخارج.

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واضاف "بهاء" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن القرار يسمح لأكثر من شخص داخل الأسرة الواحدة  باستيراد سيارة له وهذا سوف يمنع أو يقل من زيادة أسعار السيارات المتواجدة حاليا في السوق المصري للسيارات.

وتابع خبير السيارات أن هناك سيارة من ماركة مرسيدس سعرها الأساسي هو مليون و١٠٠ ألف جنيها ولكن تباع في السوق المصري بـ ٢ مليون و٦٠٠ ألف جنيها.

https://fb.watch/g70m1NIZLk/

سوق السيارات مجلس الوزراء أسعار السيارات الجمارك زيادة أسعار

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