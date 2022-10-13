ولادي قالولي متتجوزيش في السر تاني.. منى عراقي تنفي ارتباطها بـ أيمن رشوان

نشرت المذيعة منى عراقي، مقطع فيديو لايف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ردت فيه على ما أشيع مؤخرا حول زواجها من الإعلامي الدكتور أيمن رشوان.

وظهرت منى عراقي تصيح بصوتها وتنهار في الفيديو، وتقول إنها شعرت بالانزعاج منذ انتشار هذا الخبر، مؤكدة أنها تزوجت بالفعل ولكن ليس من أيمن رشوان.

وقالت منى عراقي: «أه اتجوزت ولكن مش أيمن.. وأنا قولت ده في أول فيديو ليا بعد انتشار الخبر وقولت مش أيمن»، مبدية انزعاجها من كمية التساؤلات التي وجهت لها حول هوية زوجها، وصرخت قائلة: «وأنت مالك أنا اتجوزت مين، أنا في الوقت المناسب هقول مين».

وتابعت منى عراقي، أنها أفصحت عن زواجها لأنها لن تتزوج سرا مرة أخرى، لأ أبناءها كبروا، وصرخت قائلة: «أنا ولادي كبروا وقالولي خلاص متتجوزيش في السر.. أحبي ليه؟».

وأوضحت منى عراقي، أن حياتها انقلبت رأسا على عقب بعد الأنباء غير الدقيقة التي ترددت حول زواجها من أيمن رشوان، وقالت: «الراجل حياته اتلخبطت وأنا كمان.. والناس قالت كده بعد فرح سالي عبد السلام وأنا أصلا قعدت معاه هو وميلاد أبو رعد لأنهم أقرب لقلبي وزي أخواتي.. لكن لما شافوا صوري مع أيمن قالوا يبقى هو أيمن».

واختتمت منى عراقي، الفيديو منهارة، ما استدعى.تدخل ابنتها لتهدئتها وانتهاء البث المباشر.

شائعات زواج منى عراقي وأيمن رشوان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من فرح الإعلامية سالي عبد السلام، حيث اجتمع عدد من المشاهير معبرين عن فرحتهم وكان من بينهم الإعلامية منى عراقي، والدكتور أيمن رشوان اللذين يعتبران صديقين مقربين.

عبر الصديقان أيمن رشوان ومنى عراقي عن فرحتهما بزفاف صديقتهما الإعلامية سالي عبد السلام، وكانا يرقصان ويلتقطان العديد من الصور سويًا، ومن هنا انطلقت شائعات عديدة حول زواجهما، وحمل منى عراقي منه.

أيمن رشوان ينفي زواجه من منى عراقي

بعد أن تم تداول مقطع الفيديو الذي يجمع الدكتور أيمن رشوان مع الإعلامية منى عراقي، في إحدى المناسبات الاجتماعية، خرج أيمن رشوان موضحًا نافياً الأمر من خلال بث فيديو على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك.

أول رد من منى عراقي

تحدثت الإعلامية منى عراقي عن شائعة زواجها من الدكتور أيمن رشوان بسخرية، حيث قالت من خلال مقطع فيديو عبر موقع فيسبوك: «مساء الخير، قولولي مبرووك، مكنتش أعرف أن القصة ممكن تنتشر هذا الانتشار، أنا في نص ساعة تقريبا لقيت الدنيا كلها بتكلمني من جوه وبرا مصر».

وتابعت منى عراقي، سخريتها قائلة: «آن اتجوزت اسم يشرف أي حد، بس ميت ألف سبب محبناش نعلن مين، واتكدرنا جدًا لما لقينا الخبر تسرب بالمنظر ده، أيمن انا اعرفه من زمان جدًا، بينا كيمياء، لما بنتقابل مش بنبطل نضحك ونرقص.. ايمن كان دايما دعم وسند كبير، الوحيد اللي ممكن أقوله أعمل ايه؟، وبيقولي اعملي ايه، وبنفذ بالحرف اللي هو بيقوله، أنا بثق ثقه عمياء ودي حاجة صعبة، أصلا صعب جدًا أثق في راجل أو يملا دماغي، أيمن من الرجالة دي، لما الخبر انتشر، أيمن قالي اتصرفي، خليهم يشيلوا الخبر، قولتله هتصرف».

وأضافت منى عراقي: «ليه أيمن؟، لأن فرح سالي عبد السلام، أنا وأيمن مسبناش بعض، وفضلنا نرقص، مبطلتش رقص أصلا، الموضوع وسع ان ناس قالولي هو أنتي حامل؟، قولت لهم اه متجوزة وحامل، أنا مكنتش عارفة الخبر أصلا، يعني لما كلموني وقالولي على الخبر، مبروك انت تجوزتي، قولتلهم اه اتجوزت وحامل، بيكلموني ويقولي ها أخبار الحمل إيه؟ هو أنا أجيب عيال تاني».