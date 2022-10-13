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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تريزيجيه في مهمة ثأرية مع طرابزون ضد موناكو بالدوري الأوروبي

تريزيجيه
تريزيجيه

يستضيف فريق طرابزون التركي "المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، نظيره موناكو الفرنسي، اليوم، الخميس، في تمام التاسعة مساء، على ملعب شينول جونيش، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ويستهدف فريق طرابزون التركي بقيادة محمود حسن تريزيجيه، الثأر من موناكو الفرنسي بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، والتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثامنة.

وخسر طرابزون أمام موناكو بثلاثة أهداف مقابل هدف، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وشارك تريزيجيه مع طرابزون في أول 3 مباريات بدور المجموعات، سجل هدف وصنع آخر.

على الجانب الآخر، يطمح فريق موناكو في اقتناص الثلاث نقاط من طرابزون في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو عبور دور المجموعات.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من مسابقة الدوري الأوروبي، فرينكفاروزي المجري مع سرفينا زفيزدا، في تمام التاسعة مساء.

ترتيب المجموعة الثامنة:

1-  فرينكفاروزي : 6 نقاط

2- موناكو : 6 نقاط

3- طرابزون : 3 نقاط

4- سرفينا زفيردا : 3 نقاط

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