تهديد مرعب.. سيناتور روسي: القضاء على الأوكرانيين الحل الوحيد للمضي قدما

قال عضو مجلس الدوما الروسي، ميخائيل شيريميت، اليوم الخميس، إنه من الصعب “التفاوض” مع الأوكرانيين وإن القضاء عليهم هو السبيل الوحيد للمضي قدما في الغزو الروسي في أوكرانيا.

وقال شيريميت، عضو في لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس الدوما: “بالنظر إلى الضرر الذي تسببه أوكرانيا للبنية التحتية لدينا، و الضرر على حياة ورفاهية مواطنينا، يجب القضاء عليها”.

تأتي تصريحات شيريميت في إشارة إلى الهجوم المضاد الأخير الذي شنته أوكرانيا ضد روسيا، بما في ذلك انفجار يوم السبت على جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في عام 2014، وهو أمر بالغ الأهمية لتوفير الإمدادات للقوات الروسية.

وردت روسيا يوم الاثنين على الهجوم على الجسر بشن سلسلة من العمليات التي أصابت المدنيين ودمرت المباني وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي وأصابت منشآت المياه وأسفرت عن مقتل 14 شخصا، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وشنت الهجمات الروسية من الجو والبر والبحر في 14 منطقة على الأقل، بما في ذلك لفيف وخاركيف، وأصابت نحو 100 شخص، وفقا لخدمة الطوارئ الأوكرانية.