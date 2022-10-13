شركات السياحة: الإعلان عن سعر العمرة 4400 جنيه يختلف عن الواقع العملي

قال باسل السيسي عضو غرفة شركات السياحة؛ إن الإعلان الذي نشر عن سعر العمرة 4400 جنيه كان مجرد إعلان تسويقي صدر من وزارة الحج السعودية؛ مضيفا أن الواقع العملي يقول عندما تصدر تأشيرة للعمرة من وزارة الحج السعودية تتكلف حوالي 753 ريال سعودي بسعر حوالي 4,500 جنيه مصري.

أضاف باسل السيسي خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور الفضائية في برنامج المصري أفندي مع الإعلامي محمد خير؛ أن شركات السياحه تقدم خدمات للحاج او معتمر في نواحي مختلفة مثل الإستقبال في الأراضي السعوديه وتكاليف الانتقال من المطارات إلى الفنادق إلى مكه والمدينة.

أوضح عضو غرفة شركات السياحة؛ أن برنامج الحج أو العمرة من المصريين والذي يستغرق 14 يوما في فندق اقتصادي يستقبل حوالي 70 ل 80% من المعتمرين المصريين بالإضافة إلى تذكرة الطيارة في متوسط من 700‪0 الى 8.000 جنيه+ رسوم لوزارة السياحة والآثار تتكلف 3200 جنيه + 100‪0جنيه ضرائب + من 2000 الى 4,000 جنيه أرباح شركة السياحية. . .