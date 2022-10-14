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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة الموريتانية تبرز أهمية اختيار نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية 2023

صدى البلد

 أكدت الحكومة الموريتانية أهمية اعتماد نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية 2023، معتبرة أن اختيار نواكشوط من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الأيسيسكو) لم يكن اعتباطيا ولا وليد الصدفة لأن تاريخ هذا البلد وخدمة أعلامه للثقافة الإسلامية كفيلان بحيازته السبق في احتضان تظاهرة كهذه.

 


وذكر بيان للحكومة أن دور موريتانيا التاريخي في حمل مشعل الدعوة الإسلامية إلى ربوع أفريقيا جنوب الصحراء ومساهمتها في نشر المذهب المالكي مع ما رافق ذلك من وطنية واعتدال شهدت عليها المؤلفات وخزائن المخطوطات المنتشرة في ربوع البلاد، شكل عاملا حاسما في اختيار نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2023.

 


من ناحية أخرى، وقعت مؤسسة (بروباركو) التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية مع البنك الموريتاني للتجارة والصناعة على خط ائتمان بقيمة 12 مليون دولار.

 


وذكر مصدر رسمي اليوم الجمعة، أن الخط مخصص للعمليات التجارية المالية وأنه سيمكن المصرف الموريتاني من تعزيز نشاطه التمويلي للاستيرادات في البلد، مضيفا أن الجانبين يسعيان إلى توفير التمويل اللازم للاقتصاد والتجارة في موريتانيا لدعم استيرادات السلع الأساسية.

 


وتابع أن الاتفاق، الذي تستمر مدته سنتين، سيمكن المصرف من امتياز استحقاق يمكنه من إصدار أدوات تمويل التجارة بمبلغ إجمالي قدره 12 مليون دولار أمريكي، مع ضمان من مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية يصل إلى 100%.
 

الحكومة الموريتانية نواكشوط الإيسيسكو

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