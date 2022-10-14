توريد 27 ألفا و307 أطنان من الأرز الشعير لـ31 موقعا بالدقهلية

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إن إجمالي ما تم توريده من محصول الأرز الشعير حتى اليوم الجمعة بلغ 27 ألفا و307 أطنان و802 كيلو من خلال 31 موقعا تستقبل لمحصول المورد من المزارعين تابعة لشركات المضارب والبنك الزراعي.



وأوضح مختار - في بيان اليوم الجمعة - أن المساحة المنزرعة من الأرز هذا الموسم تبلغ 318 ألف فدان .. مشيرا إلى أن هناك 31 موقعا تستقبل المحصول المورد من المزارعين تابعة لشركات المضارب والبنك الزراعي ، موضحا انه تقرر فتح عدد من المواقع الآخري لاستقبال الأرز من الموردين في كل من مدن السنبلاوين وبلقاس وشربين والمنزلة ودكرنس وطلخا وذلك للتسهيل على المزارعين لتوريد الأرز بسهوله ويسر ودون مشقة.



ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التموين السيد دايرة أن هناك متابعة مستمرة لأعمال التوريد بالمواقع المعدة لهذا الغرض على مستوى المحافظة وتشمل (4 مواقع تابعة لشركة مضارب الدقهلية و4 مواقع تابعة لشركة مضارب دمياط وبلقاس و23 موقعا تابع للبنك الزراعي المصري بمراكز ومدن وقري المحافظة) .



وأوضح وكيل الوزارة أن أسعار الأرز المورد يكون بدرجة نظافة 94٪ ودرجه رطوبة لا تزيد عن 14٪ وذلك لنوعين من الأرز الأول رفيع الحبة وقد تحدد سعر الطن له ليكون بمبلغ 6500 جنيه، والثاني الأرز عريض الحبة ويكون سعر الطن له بمبلغ 6750 جنيها.



وأشار إلى أن الممتنعين عن التوريد أو القائمين بتخزين الأرز الشعير بأماكن غير معتمدة من قبل وزارة التموين يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم وفقا لما حددته القرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.