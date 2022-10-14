عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 27 ألفا و307 أطنان من الأرز الشعير لـ31 موقعا بالدقهلية

صدى البلد

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إن إجمالي ما تم توريده من محصول الأرز الشعير حتى اليوم الجمعة بلغ 27 ألفا و307 أطنان و802 كيلو من خلال 31 موقعا تستقبل لمحصول المورد من المزارعين تابعة لشركات المضارب والبنك الزراعي.

 


وأوضح مختار - في بيان اليوم الجمعة - أن المساحة المنزرعة من الأرز هذا الموسم تبلغ 318 ألف فدان .. مشيرا إلى أن هناك 31 موقعا تستقبل المحصول المورد من المزارعين تابعة لشركات المضارب والبنك الزراعي ، موضحا انه تقرر فتح عدد من المواقع الآخري لاستقبال الأرز من الموردين في كل من مدن السنبلاوين وبلقاس وشربين والمنزلة ودكرنس وطلخا وذلك للتسهيل على المزارعين لتوريد الأرز بسهوله ويسر ودون مشقة.

 


ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التموين السيد دايرة أن هناك متابعة مستمرة لأعمال التوريد بالمواقع المعدة لهذا الغرض على مستوى المحافظة وتشمل (4 مواقع تابعة لشركة مضارب الدقهلية و4 مواقع تابعة لشركة مضارب دمياط وبلقاس و23 موقعا تابع للبنك الزراعي المصري بمراكز ومدن وقري المحافظة) .

 


وأوضح وكيل الوزارة أن أسعار الأرز المورد يكون بدرجة نظافة 94٪ ودرجه رطوبة لا تزيد عن 14٪ وذلك لنوعين من الأرز الأول رفيع الحبة وقد تحدد سعر الطن له ليكون بمبلغ 6500 جنيه، والثاني الأرز عريض الحبة ويكون سعر الطن له بمبلغ 6750 جنيها. 

 


وأشار إلى أن الممتنعين عن التوريد أو القائمين بتخزين الأرز الشعير بأماكن غير معتمدة من قبل وزارة التموين يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم وفقا لما حددته القرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر: سبب وحيد لرفض الأهلي توقيع عقود الرعاية الجديدة

لا هتكونى ليا ولا لغيرى.. تفاصيل واقعة تشويه شاب لوجه فتاة بقليوب

مدحت شلبي يعلن تطورات أزمة كهربا مع الزمالك وموقف اللاعب

مظلوم| كهربا يخرج عن صمته.. وأزمة في الأهلي تهدد مستقبله

المقطع بـ 100 دولار.. مصري وعربي يديران شبكة إباحية بالجيزة| القصة الكاملة

ارتفاع غير مسبوق.. مفاجأة في أسعار الذهب و42 جنيها زيادة بعيار 21

أخبار الرياضة .. أول تعليق من كهربا على أزمته .. بشرى سارة لجماهير الأهلي بشان أسعار التذاكر

دوري أبطال إفريقيا.. 6 غيابات في الزمالك أمام فلامبو البوروندي

ترشيحاتنا

القوي العاملة في أسبوع ..اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالاتحاد الأوروبي تؤكد دور مصر المحوري والقيادي بالشرق الأوسط .. توفر 3981 فرصة عمل بـ 11 محافظة ..و1000 أخري بمشروع محطة الضبعة النووية

أنباء عن إقالة وزير المالية البريطاني

أعلى معدلات تضخم.. الركود يحاصر الغرب والتخلي عن الرفاهية طوق النجاة

خطيب الأوقاف: الصلاة على النبي تفرج الهم وتغفر الذنب في الدنيا والآخرة

وزير الأوقاف: من يحب رسول الله لا يغش ولا يحتكر ولا يستغل

عبد اللطيف رشيد.. هل ينجح رئيس العراق التوافقي في حل أزمات بلاد الرافدين؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي لـ البيض.. ماذا يحدث للجسم عند تناوله؟..10 فوائد صحية

بعد ظهور حالات في لبنان.. أسباب وأعراض الكوليرا وطرق تجنبها

3 قوانين جديدة.. ماذا ينتظر أصحاب السيارات في مصر ؟

ببنطلون لافت.. زينة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

منصة نسك تكشف تفاصيل أسعار العمرة للمصريين.. فيديو جراف

هل الوقت مناسب لشراء الذهب.. تفاصيل أسعار اليوم

تغريدة إنستجرام تكشف السر.. لماذا قرر يوري مرقدي اعتزال الغناء| فيديوجراف

"مجرد دعاية انتخابية".. الخارجية السعودية تقلل من أهمية الاتهامات الأمريكية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ