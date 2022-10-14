بوتين يعلن انضمام نحو ربع مليون جندي إلى صفوف الجيش ضمن التعبئة الجزئية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، تعبئة 222 ألف شخص ضمن التعبئة الجزئية في الجيش الروسي.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي: “التعبئة الجزئية ليست 300,000 العدد أقل من ذلك”، موضحا أن موسكو لا مانع لديها للدخول في مفاوضات من أجل إنهاء الحرب.

وأشار الرئيس الروسي إلى تعبئة 222 ألف شخص في الجيش حتى الآن، لافتا إلى أن جميع أنشطة التعبئة الجزئية ستكتمل في غضون أسبوعين.

وأضاف بوتين أن الهند والصين بذلوا جهود وساطة من أجل بدء حوار لحل الأزمة في أوكرانيا.

وتابع الرئيس الروسي قائلا: “لا جديد في مواقف شركائنا بشأن عمليتنا في أوكرانيا ومواقفها لم تتغير بهذا الشأن”.