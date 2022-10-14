ميخصكيش | ياسمين عز توجه نقدا لهؤلاء السيدات بسبب هذا التصرف ..فيديو

قالت الإعلامية ياسمين عز، “هي ليه الستات بتقعد تستقصى وتتقصى وراء زوجها، لحد ما تعرف هو معاه فلوس أد ايه، الرقم ده هيفيدك في ايه”.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “ام بي سي مصر:، ”انتي اللي ليكي أنه يكون معيشك في حياه كويسة، وطالما الراجل مكفيكي وبيتك مش ناقصه حاجة ومش بخيل عليكي، يهمك في ايه هو عده كام في البنك، انتي هتورثيه بالحيا".

وتابعت مقدمة برنامج “كلام الناس”، “فيه ستات بتعمل مشاكل بدري بدري، لو الراجل هو اللي قال معاه كام ماشي، مقالش يبقى ميخصكيش”.

ادي للراجل نفسه

وأشارت ياسمين عز إلى أن “ادي للراجل نفسه وسيبيه يهتم باهله، لأن نفسية الرجل تتحسن لو أهله كويسين وهينعكس على حياتك بالإيجاب”.