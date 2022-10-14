الجزائر تكرم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام

أعرب الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام ورئيس الاتحادين العربي والافريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أعرب عن سعادته البالغة بالتكريم الخاص من وإلى مدينة قسطنطينة ورئيس الاتحاد الجزائري لكمال الأجسام كمال نجاح نظراً لدوره البارز في انتشار اللعبه إقليمياً وعربياً ودولياً وكذلك بمناسبة تكريمه أفضل إداري في عام ٢٠٢٢ من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية الدكتور رفائيل سانتونجا.

جاء ذلك على هامش البطولة الافريقية لكمال الأجسام واللياقة البدنية والتي تقام بالجزائر خلال الفترة من ١٣ حتى ١٥ أكتوبر الجاري بمشاركة ٧ منتخبات أفريقية.

وأضاف "فهيم": أتوجه بالشكر الجزيل للسيد والي قسطنطينة ورئيس الاتحاد الجزائري لكمال الأجسام واللياقة البدنية كمال نجاح على هذا التكريم الخاص من بلد عربي شقيق، وأعتبره من أفضل الأوسمة في حياتي الرياضيه وأنه تكريم للجميع من أسرة الاتحاد المصري لكمال الأجسام والذين ساهموا في نجاحي في العديد من البطولات ووصولي لأعلى المناصب.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المصري المشارك في بطولة افريقيا لكمال الأجسام حقق ٤ ميداليات متنوعه وقد حصد الرائد محمد صبري الميدالية الفضية في وزن تحت ٧٥ كيلو جراما، كما حقق النقيب محمود إبراهيم يوسف في وزن فوق ١٠٠كيلو جرام على الميدالية البرونزية، كما نجح الملازم أول محمد محمد رمضان في الفوز بالميدالية الذهبية تحت ٨٠ كيلوجراما، وحصد البطل محمد مصطفى حسونة الميدالية الذهبية في فئة الناشئين تحت ٢٣ سنة.

كان الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام ورئيس الاتحادين العربي والافريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي وصل إلى الجزائر امس الاول للإشراف على بطولة افريقيا لكمال الأجسام واللياقة البدنية التي تقام فى الجزائر خلال الفترة من ١٣ حتى ١٥ أكتوبر الجاري، وكان في استقباله كمال نجاح رئيس الاتحاد الجزائري لكمال الأجسام واللياقة البدنية والحكم الدولي جلول.