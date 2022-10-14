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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي لطلاب الثانوية العامة: انسوا الكرة والأصحاب والتليفزيون لمدة سنة

صدى البلد

قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة الذين يرغبون في الالتحاق بكليات الطب.


قال حسام موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد، إن رضا الوالدين يجلب الفلاح والنجاح في الحياة ودعواتهما تدخل الجنة وليس كلية الطب فقط.

تابع حسام موافي، أن حلم الالتحاق بكليات الطب يستلزم نسيان كرة القدم، والسهر مع الأصدقاء ومشاهدة التلفزيون والجلوس على المقاهي، لمدة عام، مردفا: «خسارة الوقت اللي هتقضيه مع أصحابك القصة كلها 7 أشهر تعب».

الطريقة المثلى للمذاكرة


وحول الطريقة المثلى للمذاكرة أوضح، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الطالب الذي يذاكر وجسمه خاليا من الكورتيزون يصاب بالإرهاق، لأنه أحد الهرمونات الأساسية للحياة، وله طريقة يسير بها في الجسم لا يقال فيها إلا سبحان الله.

أشار حسام موافي، إلى أن الجسم يبدأ في إفراز الكورتيزون وقت الفجر، ويظل يرتفع حتى موعد العصر كأنه مربوطا بالصلاة، ثم يبدأ في الانخفاض وقت المغرب والعشاء وبعدها يعاود الارتفاع مجددا.

بيّن أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن المذاكرة مبكرا بعد صلاة الفجر حتى موعد المدرسة، ثم معاودة الاستذكار بعد العودة والنوم عند العشاء تجعل الطالب يحصل على المركز الأول.

نصح حسام موافي، بفهم المواد الدراسية وعدم الحفظ، والابتعاد عن السهر، والالتحاق بالكلية التي يحبها الطالب: مردفا: «اللي نفسه يبقى دكتور ناجح ودخل كلية الطب هينجح، لكن اللي أهله قالوا له أدخل أو عشان فاكر إن الطب بيجيب فلوس، آسف مش هيبقى طبيب ناجح.. الإنجليز قالوا سعيد هذا الرجل الذي شغلته هوايته».

أكد حسام موافي أهمية الأكل الصحي الذي يحتوي على فواكه ولحوم في أوقات المذاكرة والابتعاد عن تناول القهوة والتقليل من النشويات، مع النوم لعدد ساعات متصلة كافية.
https://www.youtube.com/watch?v=TdaqSLUCxf0

الثانوية العامة كرة القدم طلاب الثانوية العامة صلاة الفجر قناة صدي البلد

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