يوسف أسامة نبيه: الزمالك ينافس على كل البطولات.. والصفقات الجديدة دعم للفريق

أعرب يوسف أسامة نبيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بفوز الأبيض على فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتأهل لدور المجموعات.

وقال اللاعب في تصريحاته عقب المباراة :" الفريق كان يركز على الفوز من أجل التأهل، والزمالك ينافس على كل بطولة يخوضها، وخاصة بطولة دوري أبطال أفريقيا".

وتابع يوسف أسامة نبيه قائلا :" فيريرا مدرب كبير وكل الصفقات دعم للزمالك في الفترة المقبلة، والجميع تابع زكريا الوردي وإبراهيما نداي و مصطفى الزناري وهناك تركيز من الجميع في الفترة الحالية".

وقال اللاعب :" لن نتحدث عن مباراة الأهلي المقبلة في السوبر المحلي، خاصة وأن الفريق أمامه مباراتين في الدوري، ولا بد من التركيز فيهما".

واختتم اللاعب حديثه قائلا:" جميع الأندية دعمت صفوفها بشكل قوي، والدوري سيكون صعب في الموسم الجديد، ونركز في كل بطولة؛ من أجل حصد الدوري من جديد والكأس وبطولة دوري أبطال أفريقيا".

وحقق الزمالك الفوز على فلامبو البوروندي بـ 5 أهداف مقابل هدف، بعدما فاز من قبل بهدف دون رد في لقاء الإياب، ليصعد الأبيض لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.