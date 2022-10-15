أحداث مبهرة بموسم الرياض..عمرو أديب: أتوقع أن تكون المدينة مثل ديزني| فيديو

أشاد الإعلامي عمرو أديب بـ موسم الرياض والذي أطلقه المستشار تركي أل شيخ، قائلا “أتوقع أن تكون الرياض مثل مدينة ديزني”.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن المستشار تركي أل شيخ، قد أكد أن الحدث سيتم في 15 مدينة في الرياض ،وأكد على أنه سيتم فتح فندق، مع وجود فرق wwe المصارعة.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن موسم الرياض هو الحدث الوحيد الذي يتم فيه انتاج مسرحيات، إضافة إلى وجود كل مطربين العالم العربي في هذا الموسم.

أحداث مبهرة في موسم الرياض

وأشار عمرو أديب إلى أن موسم الرياض هو مجموعة من الفعاليات والاحداث المبهرة وكل موسم يحضره الملايين"

