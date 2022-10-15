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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة أبيض وأسود ... نوال الزغبي تستعرض جمال ملامحها

صدى البلد

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نوال الزغبي بإطلالة ناعمة بصورة أبيض و اسود ، بمكياج جذاب مستعرضا جمال ملامحها، مما حاز علي إعجاب متابعيها.

بروب أبيض.. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام

بمكياج صاخب.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور |شاهد

 

وتخطت آخر إصدارات النجمة الذهبية نوال الزغبي وهي أغنية «حفلة» 13 مليون مشاهدة على يوتيوب بعد شهر من صدورها.

 

وتحقق الأغنية اكتساحًا عبر صفحات السوشيال ميديا وانتشاراً كبيراً محققة أرقاماً عالية جداً، وسط تفاعل الناس على كلماتها ومعانيها، فصارت على كل لسان، وتخطت المشاهدات عبر تيك توك لوسم (يا تعيش لحد يصونك) و(حفلة) الـ 12 مليون مشاهدة بأكثر من 15.000 فيديو على الأغنية، كذلك فاقت الـ 9 ملايين على فيسبوك وإنستجرام Reels، على فيديوهات الناس تغني الأغنية.

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