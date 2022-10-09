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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج صاخب.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور |شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور  والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نوال الزغبي بإطلالة جذابة بمكياج صاخب يبرز جمال ملامحها، مما حاز علي إعجاب متابعيها.

نوال الزغبي تتألق بإطلالة كاجول جريئة.. شاهد

وتخطت آخر إصدارات النجمة الذهبية نوال الزغبي وهي أغنية «حفلة» 13 مليون مشاهدة على يوتيوب بعد شهر من صدورها.

 

وتحقق الأغنية اكتساحًا عبر صفحات السوشيال ميديا وانتشاراً كبيراً محققة أرقاماً عالية جداً، وسط تفاعل الناس على كلماتها ومعانيها، فصارت على كل لسان، وتخطت المشاهدات عبر تيك توك لوسم (يا تعيش لحد يصونك) و(حفلة) الـ 12 مليون مشاهدة بأكثر من 15.000 فيديو على الأغنية، كذلك فاقت الـ 9 ملايين على فيسبوك وإنستجرام Reels، على فيديوهات الناس تغني الأغنية.

 

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