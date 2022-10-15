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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام تكشف سر رفضها غناء تتر هوانم جاردن سيتي

أنغام
أنغام

كشفت الفنانة أنغام خلال برنامج “ أنغام ” ، والمذاع على قناة dmc عن سبب رفضها غناء تتر مسلسل هوانم جاردن سيتي .

وقالت أنغام فى فى البرنامج أن الموسيقار راجح داود عرض عليها الملحن لتقوم بغناء التتر ، إلا أنها اعتذرت بعدما وجدت أن اللحن غير مناسب لصوتها . 

وأضافت أنغام ، أنها رشحت الفنانة هدي لتقوم بغناء التتر بدلاً منها ، بعد وجدت ان صوتها سيكون مناسب علي اللحن ، خاصة وانها تعرف طبيعة صوتها منذ ان كانا فى الكورال معاً .

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مدحت صالح :

كشف الفنان مدحت صالح أسباب نجاح أغنية " بنتى وحبيبتى"  مسلسل أبو العروسة وأهم كواليسها .
وقال "صالح" خلال استضافته ببرنامج "أنغام" والمذاع عبر فضائية dmc ، إنه يفضل العمل مع الملحن خالد عز وتربطه علاقة صداقة وأخوة به، لافتا إلى أنه يذهب إليه مخصوص للجلوس معه والاطمئنان عليه على الرغم من بعد مسافة السكن بينهما .
وأضاف أنه بمجرد تعاونهما معا بأجزاء مسلسل أبو العروسة وجدوا الفرصة للعمل سويا والتى كانت من اجمل فترات حياته فى الموسيقى وعقب مازحا " الأغنية لمست قلوب الناس ومش بيجبونى فى الأفراح ويشغلوها هى  "

أنغام جاردن سيتى راجح داود الفنان مدحت صالح برنامج أنغام الملحن خالد عز

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