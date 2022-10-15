أنغام تكشف سر رفضها غناء تتر هوانم جاردن سيتي

كشفت الفنانة أنغام خلال برنامج “ أنغام ” ، والمذاع على قناة dmc عن سبب رفضها غناء تتر مسلسل هوانم جاردن سيتي .

وقالت أنغام فى فى البرنامج أن الموسيقار راجح داود عرض عليها الملحن لتقوم بغناء التتر ، إلا أنها اعتذرت بعدما وجدت أن اللحن غير مناسب لصوتها .

وأضافت أنغام ، أنها رشحت الفنانة هدي لتقوم بغناء التتر بدلاً منها ، بعد وجدت ان صوتها سيكون مناسب علي اللحن ، خاصة وانها تعرف طبيعة صوتها منذ ان كانا فى الكورال معاً .

مدحت صالح :

كشف الفنان مدحت صالح أسباب نجاح أغنية " بنتى وحبيبتى" مسلسل أبو العروسة وأهم كواليسها .

وقال "صالح" خلال استضافته ببرنامج "أنغام" والمذاع عبر فضائية dmc ، إنه يفضل العمل مع الملحن خالد عز وتربطه علاقة صداقة وأخوة به، لافتا إلى أنه يذهب إليه مخصوص للجلوس معه والاطمئنان عليه على الرغم من بعد مسافة السكن بينهما .

وأضاف أنه بمجرد تعاونهما معا بأجزاء مسلسل أبو العروسة وجدوا الفرصة للعمل سويا والتى كانت من اجمل فترات حياته فى الموسيقى وعقب مازحا " الأغنية لمست قلوب الناس ومش بيجبونى فى الأفراح ويشغلوها هى "