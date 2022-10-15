مدحت صالح ضيف أنغام.. مش بيجيبوني في الأفرح ويشغلوا "بنتي وحبيبتي".. وأنتجت "المليونيرات" بعد نجاحها على المسرح

حل الفنان مدحت صالح ضيفا مع الفنانة أنغام ببرنامجها " انغام " والمذاع عبر فضائية dmc وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى :



" بيشغلوها ومش بيجبونى فى الأفراح ".. مدحت صالح يكشف سر نجاح هذه الأغنية



كشف الفنان مدحت صالح أسباب نجاح أغنية " بنتى وحبيبتى" مسلسل أبو العروسة وأهم كواليسها .



وقال " صالح" خلال استضافته ببرنامج "أنغام" والمذاع عبر فضائية dmc ، إنه يفضل العمل مع الملحن خالد عز وتربطه علاقة صداقة وأخوة به ، لافتا إلى أن يذهب إليه مخصوص للجلوس معه والاطمئنات عليه على الرغم من بعد مسافة السكن بينهما .



وأضاف أنه بمجرد تعاونهما معا بأجزاء مسلسل أبو العروسة وجدوا الفرصة للعمل سويا والتى كانت من اجمل فترات حياته فى الموسيقى وعقب مازحا " الأغنية لمست قلوب الناس ومش بيجبونى فى الأفراح ويشغلوها هى " .

عبقرى ,, مدحت صالح يكشف سبب نجاح أغنية المليونيرات

كشف الفنان مدحت صالح تفاصيل نجاح أغنية المليونيرات والتى قدمها فى عمل مسرحى فى بداياته .

وقال " صالح " خلال استضافته ببرنامج "أنغام" والمذاع عبر فضائية dmc ، أن أغنية" المليونيرات" كانت أغنية للمسرح لرواية قدمها بعنوان" المهر " وشارك معه فريق عمل عبقرى وذلك على حد وصفه منهم سلوى خطاب ، علاء ولى الدين ، توفيق عبد الحميد وكان يجسد شخصية شاب مكافح يسافر العراق فى بداية حياته .

وأضاف أن الأغنية لاقت نجاح كبير من المشاهدين بعد عرضها فى المسرحية وقام بانتاجها ولازالت حاضرة فى أذهان الجمهور حتى الآن .



صدق حلمك .. مدحت صالح " مش ضرورى اللى نجح معاك ينجح معايا "



وجه الفنان مدحت صالح خلال استضافته ببرنامج "أنغام" والمذاع عبر فضائية dmc ، نصيحة للشباب أن يصدقوا حلمهم ويحققوا أهدافهم وعقب " مش ضرورى اللى نجح معاك ينجح معايا " والابتعاد عن تقليد الآخرين والسعى وراء تحقيق الحلم .



وأضاف أنه تم عرض أغانى عليه ولكنه اقترح أن تذهب لفنانين آخرين لأنه وجد أنها ستليق على أصواتهم وأدائهم أكثر منه، لافتا إلى أنه عندما بدأ الانتاج لأغانيه منذ ألبوم السهرة تحلى وكان قبله 3 ألبومات للشركة الفنية التى تبنته فى البداية وكانوا يختاروا له أغانيه وفق رؤيته وما يناسبه فى أدائه وصوته وبعد نجاح ألبومه عرضت عليه شركات أخرى انتاج أغانيه ثم عاود بعد ذلك انتاج أغانيه بنفسه وأصبحت هواية رائعة بالنسبة له .