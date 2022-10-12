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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدًا على "dmc".. أنغام تحاور مدحت صالح ويقدمان عدة أغاني سويا

مدحت صالح
مدحت صالح

يستضيف برنامج "أنغام"، الفنان مدحت صالح، وذلك في ثاني حلقات البرنامج الذي تقدمه الفنانة أنغام على قناة dmc، البرنامج يذاع الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث مدحت صالح خلال الحوار عن بداية رحلته الفنية وكيف دخل عالم الفن، كما يكشف أنه كان صديقًا شخصيًا لعماد عبدالحليم عم المطربة أنغام من فترة المدرسة، وأن أغنية "مهما خدتني المدن" كانت أغنيته وحدثت مشاكل بينه وبين شركة الإنتاج لتذهب في النهاية إلى عماد عبدالحليم، ويغني الفنان خلال الحلقة لأول مرة "مهما خدتني المدن" إهداء إلى روح عماد عبدالحليم.  

ويتطرق الفنان إلى كيفية تحوله من الغناء إلى التمثيل، وقصة حبه للمسرح وكيف حول أغنية "المليونيرات" من أغنية في مسرحية إلى كليب عاش لسنوات طويلة رغم رفض المقربين منه في البداية أن يغنيها لأنها مختلفة عن أسلوبه في الغناء.

ويكشف مدحت صالح عن رأيه في الأشكال الموسيقية الجديدة ويعلن لأول مرة أنه يحضر حاليًا لأغنيه جديدة بطريقة التراب، كما يتحدث عن الملحن الراحل رياض الهمشري وكيف أثر في مشواره وأن الوسط الغنائي حتى اليوم لا يقدر على تعويض هذا الفنان.   

ويتحدث مدحت صالح كذلك عن كوكب الشرق أم كلثوم وكيف تأثرت أغانيها بالتعاون مع ملحنين مختلفين مثل رياض السنباطي وبليغ حمدي ومحمد عبدالوهاب، والفرق بين كل مرحلة غنائية في حياتها، كما يقدم الفنان خلال الحلقة دويتو مع أنغام على أغنية "بعيد عنك". 

أنغام برنامج أنغام مدحت صالح الفنان مدحت صالح الفنانة انغام

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