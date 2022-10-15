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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق النقد: الحرب الأوكرانية أهم عامل في تباطؤ الاقتصاد العالمي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت رئيسة إحدى اللجان الرئيسية لصندوق النقد الدولي الجمعة أن الحرب في أوكرانيا "أهم عامل" في تباطؤ الاقتصاد العالمي واضطرابه.

وقالت نادية كالفينو، نائبة رئيس الوزراء الإسباني ورئيسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المسؤولة عن تقديم المشورة لصندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن "هذا الأسبوع، تزايدت الدعوات الموجهة لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وأضافت في المؤتمر المنعقد بمناسبة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين أن "الحرب هي أهم عامل في تباطؤ النمو وارتفاع التضخم والتقلب وانعدام أمن الغذاء والطاقة"، مؤكدة أن السعي لإحلال السلام هو الأداة الأساسية للسياسة الاقتصادية.

لكن اللجنة التي من بين أعضائها روسيا، فشلت في التوصل إلى بيان نهائي لغياب التوافق في الآراء. وبدلا من ذلك، نشرت رئاسة اللجنة بيانا جاء فيه أن وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا "يؤثران بشدة على النشاط الاقتصادي".

بدورهم لم يتوصل وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية الذين اجتمعوا في إطار مجموعة العشرين في واشنطن الخميس إلى بيان نهائي بسبب حضور روسيا في النقاشات. وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي لا تصدر فيها مجموعة العشرين المالية بيانا نهائيا.

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وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في المؤتمر الصحافي الجمعة "أوقفوا الحرب. هل هناك طريقة أكثر وضوحا لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح؟".

وخفّض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل بشكل حاد، وتوقع ركودا في ألمانيا وإيطاليا.

رفع الفائدة عكس المتوقع

في سياق آخر، أكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في كانساس سيتي، إستر جورج، الجمعة، أنه يتوجب على البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة إلى مستوى مشتدد لكبح معدلات التضخم، ولكن مع الحرص على ألا يكون ذلك بوتيرة سريعة، ما قد "يتسبب في اضطرب الأسواق المالية والاقتصاد بطريقة قد تأتي بنتائج عكسية في نهاية المطاف".

قالت جورج، في خطاب عبر الإنترنت لوكالة "ستاندرد أند بورز جلوبال ريتينجز"، إن سعر الفائدة النهائي ربما يحتاج إلى أن يكون أعلى من أجل خفض الأسعار.

وأضافت: "ربما تشاهد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أعلى، وربما يبقى الأمر هكذا لفترة أطول، لكنني قد أكون أكثر حذراً من غالبية الناس إزاء مدى السرعة التي نرفع بها أسعار الفائدة".

 

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