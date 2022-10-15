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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التنظيم والإدارة ينتهي من تأهيل المختصين بأمانة مجلس الوزراء السوداني

صدى البلد

في ضوء التنسيق بين أمانة مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية وأمانة مجلس الوزراء بجمهورية السودان الشقيق، انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من تنفيذ برنامج تدريبي جديد بعنوان "التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات الحكومية"، وذلك للمختصين بأمانة مجلس الوزراء السوداني.

وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور، منها  مفاهيم التخطيط الاستراتيجي، وأدوات جمع البيانات، والتحليل البيئي، والبيئة الداخلية والخارجية، فضلا عن الغايات والأهداف الاستراتيجية، والخطط التنفيذية ومؤشرات التنفيذ والتقييم والمتابعة. 

جدير بالذكر أن هذا البرنامج يعد السادس الذي ينفذه الجهاز للأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني، وذلك بعد انتهائه من تنفيذ ٥ برامج للمختصين في المراسم والبروتوكولات وإدارة الإعلام وخدمة المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني.

وتأتي هذه البرامج التدريبية في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهوريتي مصر العربية والسودان الشقيق، والروابط التاريخية المشتركة والوطيدة بين الشعبين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الأشقاء، وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الدول والشعوب العربية الشقيقة.

التنسيق مجلس الوزراء البرنامج التدريبي التعاون المشترك التنظيم والإدارة

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