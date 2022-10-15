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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ادعولنا.. جيلان تنشر صور جديدة من حفل زفافها

جيلان
جيلان

تصدرت الفنانة الشابة جيلان علاء مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد احتفالها مساء أمس بحفلزفافها بإحدى الفنادق بالقاهرة وسط حضور نجوم و مشاهير الوسط الفني.

 

ونشرت الفنانة الشابة جيلان علاء، صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك من صور حفل زفافها ، وطالبت من جمهورها:ادعولنا".


 

وظهرت الفنانة الشابة جيلان علاء، باطلالة مثيرة للجدل مرتدية فستان زفاف اتسم بستايل الكب المطرز وهو ما تماشىمع جسمها .


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة .


 

وقامت برفع شعرها  مع تزينه بتاج بسيط زاد من جمالها و اناقتها.


 

و تتميز جيلان برشاقتها بالرغم من سنها ولكنها تعتمد على الظهور باطلالات مبهجة و ملابس جريئة من الفساتين المكشوفة و الملابسالكاجوال الجريئة التى تكشف عن جسمها الممشوق.


 

في سياق أخر، كانت شاركت الفنانة جيلان علاء كواليس مسلسل “الأنسة فرح”.


 

وتمكن مسلسل “الآنسة فرح” فى موسمه الخامس من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة شاهد بعدطرحه بأيام قليلة عبر منصة شاهد .


 

اليكم الصور

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حفل زفاف جيلان علاء الفنانة جيلان علاء الممثله جيلان علاء جيلان

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