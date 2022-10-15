كيف تفقد 15 كيلو من وزنك في شهر بدون حرمان.. أخصائية تغذية توضح|فيديو

قالت الدكتورة حنان الحسيني، أخصائية التغذية العلاجية، إن كورس "سوبر سليوم " يغني المريض عن العمليات الجراحية لإنقاص الوزن، ويمكنه أن يساعد على خفض الوزن من 10 إلى 15 كيلو في شهر واحد.

وأضافت الدكتورة حنان الحسيني، خلال لقائها ببرنامج "مطبخ البلد " المذاع على فضائية "صدى البلد" مع ندى رحمي، أن الكورس لا يتضمن أي نوع من الحرمان من الأطعمة، ويعتمد فقط على الالتزام بمواعيده، موضحة أن الكورس يتضمن كريما لشد الترهلات.

وأشارت إلى أن الكورس يعالج مشاكل التجاعيد، والكلف، والنمش، وينقسم لثلاثة أقسام، ويقوم بتخسيس الجسم 15 كيلو شهريا، ومصرح من وزارة الصحة.