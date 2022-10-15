عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسامة الأزهري: أُلصقت بالشرع أفهام ومقولات خطيرة على مدى السنوات الثمانين الماضية

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري إنه على مدى السنوات الثمانين تراكمت عدة مفاهيم وأطروحات ونظريات وتنظيرات واستدلالات غير مخدومة ولا مؤصلة، أقدم عليها الأدباء والكتاب والدعاة والمتحمسون، فضلًا عمن دخل في مجال العلم الشرعي من الأطباء والمهندسين وأصحاب الحرف والمهن المختلفة، ممن أجهد نفسه في دراسة الشرع، ثم تحول إلى ممارسة صنعة الاجتهاد مع اضطراب في امتلاك أدواته أو التمرس به.

4 وصايا من أسامة الأزهري في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وأوضح الأزهري عبر الفيسبوك أنه كان نتيجة ذلك أن ألصقت بالشرع الشريف أفهام حائرة، ومقولات خطيرة، واستدلالات مضطربة، من ورائها أحداث صعبة، ونوازل عظيمة، وسجون ومعاناة وقتلى، مما أنتج جوًا مشحونًا محمومًا مندفعًا، تختلط فيه المعاناة والابتلاءات بالفكر والعلم والاستنباط، مما يرجع على صنعة العلم بالتشويش، والوقوع تحت الضغوط النفسية الهائلة، مما يُنتج فقهًا مُغرقًا في التشويش والاضطراب والاندفاع.

وفي تصريحات سابقة  أكد الدكتور أسامة الأزهرى، أن تنظيم الإخوان حريص على إحاطة تاريخهم بحالة من عدم الوضوح والضبابية وعدم إمساك حقيقة واضحة من كلام قياداتهم، موضحا أن الإخوان يتقنون تضارب الروايات وهذه السياسية اتضحت في شخص المرشد حسن الهضيبي.

 

وأضاف الدكتور أسامة الأزهري، في لقاء ببرنامج "الحق المبين"، على قناة dmc، أن شخصيات الإخوان بصفة عامة تحوم حولهم حالة غموض وإخفاء الحقائق والتشكيك والاتهام المتبادل في كل شيء، قائلا: "العقل الإخواني من مكوناته الكبرى كيفية إتقان إخفاء ما يفكرون به وأن يضمروا خلاف ما يظهرون".

 

وذكر الدكتور أسامة الازهري، أن هذه السياسة روج لها أحد قيادات الإخوان صلاح الصاوي وتتنافى مع القيم والأخلاق، قائلا: "صلاح الصاوي قال في إحدى كتبه أنه لا مانع من أن يدعمون كإخوان فصيلا إسلاميا ينفذ عمليات إرهابية وفصيلا آخر ينكر هذه العمليات"، مؤكدا أن هذه الأفكار تكشف عدوان الإخوان على القيم والأخلاق والتلاعب.

أسامة الأزهري الحق المبين الأطباء والمهندسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات هذا الأسبوع.. الوزارة تنفي

رد حاسم من مرتضى منصور على خلاف إمام عاشور وفيريرا

أول تعليق من برونو سافيو على أزمته مع الاتحاد البوليفي

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري 0-0 في دوري أبطال أفريقيا

بينها القاهرة.. منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار رعدية على 11 محافظة | طقس اليوم

كنت تعبانة وهو استغل ضعفي.. شاب يعتدي على خطيبته في الصف

انضفي يا صفرا.. سالي عبد السلام ترد على ظهورها في العمرة بطلاء أظافر

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

ترشيحاتنا

الاقتصاد الإثيوبي ينهار.. أديس أبابا تمنع الاستيراد للحفاظ على الاحتياطي النقدي

تعاون بين مصر الخير ومؤسسة القلب الكبير الإماراتية لإنشاء مدرسة ابتدائي بمطروح

فرمان جديد من فيريرا بشأن صفقات الزمالك.. تفاصيل

عرض لا يفوتك.. اشتري آيفون 12 جديد بـ 9350 جنيها فقط

الخلافات تتصاعد .. الولايات المتحدة تدعو أوروبا لسرعة تقديم الدعم المالي لأوكرانيا

تغريم نجل أبو اسحاق الحويني 20 ألف جنيه في الإساءة لنقيب الممثلين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب كوارث صحية.. تحذير شديدة من تناول الكاتشب

في يومها العالمي .. حقائق صادمة حول غسل اليدين

ادعولنا.. جيلان تنشر صور جديدة من حفل زفافها

انضفي يا صفرا.. سالي عبد السلام ترد على ظهورها في العمرة بطلاء أظافر

فيديو

الدولار يخالف التوقعات وانخفاض جديد في سعر الذهب.. تغطية خاصة

سقوط أمطار| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. تغطية خاصة

بعد ظهورها في لبنان.. تعرف على أهم أعراض الإصابة بالكوليرا| فيديو جراف

عبد المجيد عبد الله يحيي الليلة الأولى من حفله الجماهيري بالبحرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ