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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

4 وصايا من أسامة الأزهري في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري إن السيرة النبوية المشرفة مسيرة إحياء، وعناقيد نور وضياء، ومنار اهتداء، وصناعة حضارة، ومعرفة بالله، وتعظيم لشعائره، ورحمة بخلقه، وحرص عليهم.

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ونشر الأزهري عبر صفحته على الفيسبوك : (الوصايا الأزهريَّة في الاحتفال بالمولد النبويِّ الشريف)، أوصيكم بأربع وصايا: كمال التعلق بحضرته ﷺ، - كمال التشوق لرؤيته ﷺ،  كمال العمل بسنته ﷺ،  كمال الخدمة لأمته ﷺ.

وأضاف: يا رب أسألك كمال التعلق بحضرته ﷺ  وكمال التشوق لرؤيته ﷺ، وكمال العمل بسنته ﷺ، وكمال الخدمة لأمته ﷺ، فإنك يا رب شهيد وعليم، بما ملأ هذا القلب من دلائل محبته وتصديقه، وهو أحب إليّ من والدي وولدي والناس أجمعين، ومن نفسي التي بين جنبيّ، فلا تفرق يا رب بيني وبينه، وألحقني به على الإيمان الكامل، والمحبة الكاملة، وأحيني على متابعته ومحبته، واحشرني يوم القيامة في زمرته، واجعلني تحت لوائه، يدي بيده، وأسألك يا رب مثل ذلك لمن يقرأ هذه السطور، أو يسمع هذا الكلام، فأنت بنا عليم، وبضعفنا رحيم.

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