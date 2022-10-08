بالندوات والإنشاد الديني.. مراكز شباب كفر الشيخ تحتفى بذكرى المولد النبوي الشريف

نظمت مراكز شباب كفر الشيخ الندوات الدينية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب على مستوى المحافظة، يدير اللقاءات أئمة الأوقاف وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تتناول الندوات الدينية سيرة النبى العطرة المليئة، بالمواقف والأحداث التى تعلمنا قيمًا إنسانية راقية تستقيم معها الحياة وتُعمَّر بها الأرض، وتتآلف بها النفوس إذا ما ترجمناها إلى واقع عملى فى حياتنا» والقراءة العصرية للسيرة النبوية وتطبيقها أصبح ضرورة ملحَّة فى ظلِّ ما نعيشه من أحداث وفتن تتطلب منّا التمسك بأخلاق النبى السمحة.



أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ أن مراكز الشباب جميعها تستعد لإحياء ذكرى مولد الرسول -صلى الله عليه وسلم- وفق خطة النشاط واحتفالات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية بمراكز الشباب، لما تمثله ذكرى ميلاد النبى صلى الله عليه رمز الرحمة والأخلاق الكريمة، ورسالة الإسلام القائمة على السماحة والرحمة، لافتًا إلى أنَّه من حسن الطالع توافق الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف هذا العام مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

تقام احتفالات مراكز شباب كفر الشيخ بذكرى المولد النبوي الشريف، بإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزى حسيب مدير المشروعات، تنفيذ فرق عمل مراكز الشباب.

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