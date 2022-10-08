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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يعتمد تحديث المخططات التفصيلية لـ 12 قرية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشخ، تحديث عدد من المخططات التفصيلية، لعدد من القرى بمراكز كفر الشيخ وبلطيم ودسوق والرياض، وفوة، وبيلا.

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واعتمد تحديث المخطط التفصيلي المحدث لقرية الطايفة، التابعة للوحدة المحلية لقرية متبول مركز كفر الشيخ، وتحديث المخطط التفصيلي المحدث لقرية الكوم الطويل، التابعة للوحدة المحلية لقرية الكوم الطويل بمركز بيلا، وتحديث المخطط التفصيلي المحدث لقرية كفر قتة، التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر الجرايدة بمركز بيلا.


واعتمد المحافظ تحديث المخطط التفصيلي المحدث لقرية عرب الزوامل البحرية التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو دراز- مركز فوة، وتحديث المخطط التفصيلي المحدث لقرية الشيخ مبارك التابعة للوحدة المحلية لقرية الشيخ مبارك بمركز بلطيم، وتحديث المخطط التفصيلي المحدث لقرية الربع، التابعة للوحدة المحلية لقرية الربع، مركز بلطيم، وتحديث المخطط التفصيلي المحدث لقرية الساحل القبلى التابعة للوحدة المحلية لقرية الساحل القبلى بمركز بلطيم.


واعتمد محافظ كفر الشيخ تحديث المخطط التفصيلي المحدث لقرية دمرو سليمان، التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصردوسى بمركزدسوق، وتحديث المخطط التفصيلي المحدث لقرية منشأة علي أغا التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصردوسى، بمركز دسوق، وتحديث المخطط التفصيلي المحدث لقرية كنيسة الصرادوسى، التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصردوسى بمركز دسوق.


واعتمد محافظ كفر الشيخ تحديث المخطط التفصيلي المحدث لقرية ابيوقا، التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصردوسى بمركز دسوق، وتحديث المخطط التفصيلي المحدث لقرية لاصيفر البلد، التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصردوسى بمركز دسوق، وتحديث المخطط التفصيلي المحدث لقرية الحصفة، التابعة للوحدة المحلية لقرية الحصفة بمركز الرياض.

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