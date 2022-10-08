ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري ونصف كيلو هيروين في كفر الشيخ

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة دسوق بالاشتراك مع فرع الأمن العام بكفر الشيخ، من ضبط عاطل سبق اتهامه في 10 قضايا، وبحوزته سلاح ناري غير مرخص وكمية من مسحوق الهيروين المخدر.

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط «أ. ر» 36 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة دسوق، سبق اتهامه فى 10 قضايا، آخرها القضية رقم 8026 لسنة 2022 جنايات قسم دسوق «مخدرات وسلاح»، ومطلوب التنفيذ عليه في الجناية رقم 8026 لسنة 2022م جنايات قسم شرطة دسوق بالسجن 6 سنوات.

وألقى رجال المباحث تحت إشراف العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، القبض على المتهم في أحد الأكمنه المعدة لذلك حال استقلاله مركبة توك توك بدون لوحات معدنية، وبحوزته سلاح ناري فرد روسي محلي الصنع عيار 9 مم وطلقتان من ذات العيار ، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 500 جرام، ومبلغ مالي 700 جنيه وهاتف محمول.

جرى تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.