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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آمال ماهر تطل على جمهورها بفستان أسود

امال ماهر
امال ماهر

نشرت الفنانة آمال ماهر جلسة تصوير جديدة، وقامت بمشاركتها مع متابعيها  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وناعمة.


وتألقت آمال ماهر بلوك كلاسيكي جذاب، فقد ظهرت بفستان مجسم باللون الاسود وبقصة مميزة من منطقة الصدر،  وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، وتركت  شعرها منسدلا عبر أكتافها مع مكياج ناعم.

 

يذكر أن آخر أعمال آمال ماهر الغنائية أغنية "اللي قادرة" اللى كانت الأغنية الدعائية لمسلسل "ليه لأ" بطولة أمينة خليل، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، هانى عادل، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً وهى من كلمات كلمات نادر عبدالله و الحان وتوزيع خالد عز.

ويعد البوم "أصل الأحساس" هو آخر اعمال الفنانة آمال ماهر وضم 16  أغنية وهى "أصل الإحساس"، "وفيها إيه"، "مش هنساه"، "ما خلاص"، "لو رسمته"، "حكاية تعيش"، "حبيبي هانت"،  "غاب"، "الطير الوحيد"، "عايشين"، "قلبك كبير – مالها"، "أجمل حب"، "قالوا بالكتير"، "ياما عز عليا"، "اديني فرصة"، “بداية بدايتك”.

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IMG_٢٠٢٢١٠١٥_١٧٤٧١١
جلسة تصوير جديدة إطلالة جذابة فستان اسود مسلسل ليه لا اللون الاسود الفنانة آمال ماهر

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