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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انضمام سميحة أيوب.. القائمة الكاملة لأبطال مسلسل حضرة العمة

سميحة أيوب
سميحة أيوب

تعاقدت الفنانة القديرة سميحة أيوب على مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023.

وأكدت سميحة أيوب، في تصريحات صحفية، أنها وافقت على الدور دون تردد؛ لأنه عمل متكامل الأركان، خاصة أن السيناريو يحتوى على حبكة درامية مميزة تتسم بإيقاع سريع، إلى جانب عشقها الشخصي للبطولة الجماعية والأحداث الواقعية.

أبطال مسلسل حضرة العمدة:


ويذكر أن، مسلسل حضرة العمدة من تأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج عادل أديب، ويضم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم بسمة، إدوارد، محمود حافظ، نهلة سلامة، ومحمد الصاوي وتواصل حاليًا شركة الإنتاج في التعاقد مع باقي أبطال العمل.

ومن ناحية أخرى، تعيش سميحة أيوب حالة من النشاط على المستوى الفني، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا، من بينهم مسلسل نقل عام بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمود حميدة، ريم البارودي، نهلة سلامة، ودينا.

كما شاركت سميحة أيوب في مسلسل انحراف الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، بالتعاون مع روجينا، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز ومن تأليف مصطفى شهيب، وشارك بالمسلسل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد صفوت، أحمد فؤاد سليم، لوسي، محمد لطفي، كما تواصل سميحة أيوب لتصوير مشاهدها في مسلسل جديد يحمل اسم جروب العيلة بالتعاون مع رشا المهدي، محمود عبد المغني، وأحمد سعيد عبد الغني.

حضرة العمدة روبي اخبار سميحة ايوب

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