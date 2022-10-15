الفقى: حصول مصر على قرض صندوق النقد شهادة ثقة

أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي يوفر شهادة ثقة وتأتي استثمارات مباشرة وغير مباشرة في مصر .

وقال فخري الفقي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "،:" صندوق النقد الدولي يناقش 3 قضايا مع أي دولة ترغب في الحصول على قرض أولها الدعم والتأكد من وصوله لمستحقيه ".

وتابع فخري الفقي:" صندوق النقد الدولي يناقش دور القطاع الخاص في الاقتصاد ومصر مهتمة بإشراك القطاع الخاص بشكل كبير ".

وأكمل فخري الفقي:" صندوق النقد يناقش سعر الصرف والصندوق تفهم وجهة نظر مصر بأن التعويم مرة واحدة يؤدي إلى انفلات الدولار وزيادة كبيرة في الأسعار".

وأكمل فخري الفقي:" صندوق النقد تفهم سياسة مصر في التحريك المتدرج للدولار وليس التعويم مرة واحدة ".