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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود.. شاهد| أروى جودة في أحدث إطلالة

اروي جودة
اروي جودة

شاركت الفنانة أروى جودة صورا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت أروى جودة بإطلالة جريئة مرتدية فستانا مكشوفًا، أما من الناحية الجمالية فتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بشكل ناعم وأنيق، ووضعت مكياجًا هادئًا، مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا والأيشادو، وأحمر شفاه باللون النود.

وتستعد الفنانة أروى جودة لتصوير دورها فى مسلسل "حرب نفسية"، والذى تقوم ببطولته، سلوي عثمان ، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا وعدد آخر من الفنانين.


المسلسل من تأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتدور الأحداث في إطار من السيكو دراما، وقالت أروى جودة في تصريحاتها لصدى البلد إنه مكون من 15حلقة.


يذكر أن آخر أعمال أروي جودة مسلسل بابلو الذي يضم كوكبة من النجوم على رأسهم الفنان  حسن الرداد  وأروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر ومحمود حجازي وعثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.


وشاركت أروى جودة في فيلم «يوم 13»،  من بطولة «أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، نسرين أمين، محمود حافظ».

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IMG_٢٠٢٢١٠١٥_١٩٣٩٣٢
أروى جودة الفنانة اروى جودة اطلاله جريئه حرب نفسية بإطلالة جريئة مسلسل بابلو

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