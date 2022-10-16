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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| هواة الفلك على موعد مع 6 ظواهر خلال الأيام المقبلة.. جامعة القاهرة التكنولوجية تزف خبرا سعيدا لطلاب الدبلومات الفنية غير المقبولين.. رئيس "حلوان" يتفقد كلية التربية الموسيقية والفنية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الماضية، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

رئيس جامعة القاهرة التكنولوجية يزف خبرا سعيدا لطلاب الدبلومات الفنية غير المقبولين

قال الدكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن الجامعة قد قررت فتح باب التظلمات أمام الطلاب الذين لم يجتازوا المقابلة الشخصية الإجبارية التى يتم من خلالها تحديد قبول الطالب في الجامعة التكنولوجية من عدمه.
 

جامعة الأهرام الكندية تطلق مبادرة "ازرع شجرة قاوم التصحر" ضمن أسبوع المناخ

أطلقت جامعة الأهرام الكندية، مبادرة "ازرع شجرة قاوم التصحر" للتشجيع على جعل الوعي البيئي جزء لا يتجزأ من الحياة الطلابية ضمن فعاليات أسبوع المناخ، وافتتح الدكتور صديق عبد السلام رئيس الجامعة المبادرة بزرع أول شجرة من أشجار المبادرة داخل الحرم الجامعي، بحضور الدكتور حسين أباظة مستشار وزارة البيئة والخبير الأممي للتنمية المستدامة، في ضوء استضافة مصر لقمة المناخ COP27 بشرم الشيخ.
 

كسوف الشمس | هواة الفلك على موعد مع 6 ظواهر الأيام المقبلة

تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية خلال النصف الثاني شهر أكتوبر  2022، ونشهد خلال هذا الشهر العديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.
 

الاثنين ... فرصة مثالية لرصد القمر أثناء لحظة التربيع الأخير

تتزين سماء مصر يوم الاثنين المقبل بظهور قمر التربيع الثاني لشهر ربيع الأول 1444هـ ، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.
 

جامعة عين شمس تفوز بالمركز الأول بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بالقاهرة الكبرى

شاركت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في فعاليات إعلان الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بمحافظات القاهرة الكبرى، في مجالي المشروعات المتوسطة ومشروعات المرأة.
 

رئيس جامعة حلوان يتفقد التربية الموسيقية والفنية والفنون الجميلة والتجارة بالزمالك

يستكمل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان سلسلة جولاته حيث قام اليوم بعمل جولة تفقدية إلي كلية التربية الموسيقية وكان فى استقبال الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية، والسادة وكلاء الكلية، والسادة رؤساء الأقسام، والدكتورة سحر أمين مدير مركز القياس والتطوير بوزارة التعليم العالي، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية من الرواد والقيادات السابقين.

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم جامعة القاهرة التكنولوجية طلاب الدبلومات الفنية جامعة الاهرام الكندية

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