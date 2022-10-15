ضبط عاطلين بحوزتهما سلاح ناري وهيروين بكفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز شرطة دسوق بالتنسيق مع فرع الأمن العام بكفر الشيخ، من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري غير مرخص.

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط «ش. أ» 24 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز دسوق، سبق اتهامه في قضيتي سرقة، آخرهما القضية رقم 14247 لسنة 2021م جنح مركز دسوق «سرقة»، و«هـ.أ» 20 سنة، عاطل دائرة مركز دسوق.

وألقى ضباط المباحث تحت إشراف العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية، القبض على المتهمين حال استقلالهما مركبة توك توك بدون لوحات معدنية «ملك المتهم الثاني»، وبحوزتهما سلاح ناري «فرد خرطوش» محلي الصنع عيار 12 مم وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 147 جراماً، ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

وحرر رجال الشرطة المحضر 16144 لسنة 2022م جنايات مركز دسوق، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.