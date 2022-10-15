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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عبد القادر عن طريقة احتفاله بهدفه في شباك الاتحاد المنستيري: ركز فقط

احمد عبد القادر
احمد عبد القادر

أثار احتفال أحمد عبد القادر لاعب الأهلي بهدفه في شباك الاتحاد المنستيري الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما ظهر اللاعب وهو يحتقل وكأنه يمسك حقنه، ويقوم بوضعها في يده مثل المدمنين، بحسب وصف رواد مجموعات على "السوشيال ميديا".

وعاود احمد عبد القادر نجم القلعة الحمراء نشر صور احتفاله بهدفه فى شباك الاتحاد المنستيري عبر حسابه علي انستجرام  وعلق عليها: «لا تستمع.. ركز فقط.. الجزء 2».

ونجح الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب تحقيق الفوز على الاتحاد المنستيري بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأهلي we السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا مساء اليوم.


مجريات مباراة الأهلي والاتحاد المنيستيري

شهدت بداية المباراة، سجالا على الكرة بين اللاعبين في منتصف الملعب دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريقين.

وفي الدقيقة 15 نجح أحمد عبد القادر في إحراز هدف تقدم النادي الأهلي من خلال تمريرة من علي معلول إلى أحمد عبد القادر الذي راوغ المدافع واخترق يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة داخل الشباك.

وتمكن لاعبو الأهلي من فرض السيطرة على منتصف الملعب دون تشكيل خطورة حقيقية على المرمى

ونجح لاعبو الاتحاد المنستيري من الاستحواذ على الكرة دون تشكيل خطورة على مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 35 .

وفي الدقيقة 44 تمكن حمدي فتحي  من إحراز الهدف الثاني  من خلال كرة مقوسة من طاهر محمد طاهر من ركلة ركنية من الطرف الأيسر مرت من حارس الاتحاد المنستيري ليرتقي لها حمدي فتحي ويسدد رأسية متقنة داخل الشباك.

وتمكن حمدي فتحي من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 57  من خلال كرة مقوسة من طاهر محمد طاهر من ركلة ركنية  ليرتقي لها حمدي فتحي ويسدد رأسية متقنة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 83 ألغى حكم المباراة الهدف الرابع لصالح النادي الأهلي عن طريق شادي حسين بعد تسلل على حسين الشحات.

وشهدت مباراة الذهاب تحقيق النادي الأهلي فوزا هاما على منافسه الاتحاد المنستيري بهدف نظيف دون رد في الوقت القاتل.

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دوري ابطال افريقيا القلعة الحمراء أحمد عبد القادر الفريق الأول لكرة القدم تعليق ناري احتفال عبد القادر

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