سعر الذهب عيار 24 اليوم في محلات الصاغة 16-10-2022

استقر أغلى أعيرة الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-10-2022؛ بعد أن زاد خلال الأسبوع الماضي بمعدل 49 جنيها في المتوسط وبدون احتساب سعر المصنعية.

ووصل سعر الجرام من أغلي أعيرة الذهب وهو عيار 24 إلي نحو 1275 جنيها للبيع و 1280 جنيها للشراء، بحسب ما جاء بموقع إيجيبت جولد برايس توداي.

و ثبت سعر المعدن الأصفر بمختلف الأعيرة الذهبية المعروفة دون أي تغيير في بداية تعامل اليوم دون أي تغيير بعد أن زاد بمتوسط 86 جنيها لمعظم الأعيرة المختلفة في أسبوعين اثنين.

شهد سعر أقل أعيرة الذهب اليوم الأحد الموافق 16-10-2022؛ استقرارا بدون أي تغيير؛ ليصل

وعلي مدار أسبوع زاد أقل عيار ذهبي

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة بين المشغولات الذهبية المختلفة حوالي 744 جنيها للبيع و 747 جنيها ، وذلك للجرام الواحد بعد أن ارتفع بمقدار 29 جنيها ,

سعر الأوقية



وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 39.7 ألف جنيه للبيع و 39.81 ألف جنيه للشراء

عيار 18



وعلي نفس السياق استقر سعر عيار 18 عند 957 جنيها للبيع و 960 جنيها للشراء بعد أن ارتفع بمقدار 37 جنيها خلال الأسبوع الماضي

عيار 21



وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 حوالي 1116 جنيها للشراء و 1120 جنيها للبيع بعد أن شهد زيادة قدرها 43 جنيها علي أساس أسبوعي

سعر الجنيه الذهب



ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 8928 جنيها للبيع و 8960 جنيها للشراء.

سعر كيلو الذهب



وسجل سعر كيلو الذهب نحو 1.275 مليون جنيه للبيع و 1.3 مليون جنيه للشراء.



حيازة الذهب

ويسعي المصريون لحيازة الذهب والاهتمام بأخباره بصورة لحظية، وبخاصة من هم في مرحلة الخطوبة والمقبلون على الزواج، بحسب تقارير اقتصادية

وتمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزءا كبيرا من اهتماماتهم وخصوصا وأن المعدن الأصفر يعتبر مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة في الوقت الحالي.



مصنعية الذهب



ويتم تقدير سعر المصنعية للذهب نحو 7% و10% من سعر جرام الذهب الواحد وبناء عليه فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري، وفي حالة النفصان سيرفع من سعر الذهب فيها خصوصا مع استخدام أوقية الذهب التي تزن ما يقار 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ارتفاع في البورصات العالمية

وشهدت اسعار الذهب مطلع الأسبوع الجاري زيادة للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 2.06%، لتستقر عند 1694.82 دولار للأوقية وذلك في البورصات العالمية

وأظهرت التقارير حجم المكاسب في بداية الأسبوع، حيث ارتفع الذهب علي خلفية كل من التراجع المؤقت للدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بالتوازي مع زيادة الطلب على المعدن كملاذ آمن خلال تداولات الأسبوع في أعقاب التصعيد الأخير في الحرب الأوكرانية.

و ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة خلال تداولات الأسبوع، وسط هبوط حاد في عوائد السندات الأمريكية في مطلع الأسبوع، حيث كان يأمل المستثمرون في بداية الأسبوع أن يتم تخفيف وتيرة تشديد السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت أبكر مما كان منتظراً.

فرص تنافسية

من جهته أكد ممدوح عبد الله، عضو شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إنه يمكن من خلال العمل علي تقديم تسهيلات للقطاع بهدف تعزيز مجال التصنيع والتصدير وإزالة المعوقات للتصدير، مع ضرروة تطوير السوق الاستهلاكي، وزيادة حجم الانتاج.

وأكد أن مصر لا ينقصها أن تتحول لمركز إقليمي، ولوجستي في صناعة الذهب والمجوهرات، بحكم موقعها الاستراتيجي، وتنفيذ الدولة لمشروعات البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، بغرض تعزيز وجذب الفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية.

واعتبر أن زيادة تكلفة صناعة المشغولات الذهبية، بجانب تحميل المنتج رسوم الدمغة وضريبة القيمة المضافة، ورسوم تثمين بنحو 0.5 % من سعره، قد يؤدي فقد المنتح المحلي فرصة المنافسة بالأسواق الخارجية، ويحد من مشاركة قطاع الذهب في تعزيز حجم الصادرات المصرية، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتي من بينها جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.