سعر عيار 18 في محلات الصاغة اليوم 16-10-2022

شهد سعر الجرام الواحد من عيار 18 والذي يتم تصنيفه على أنه العيار الذهبي الأوسط من بين الأعيرة الذهبية المختلفة؛ استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-10-2022.

وبلغ متوسط سعر عيار 18 في محلات الصاغة نحو 957 جنيها للبيع و 960 جنيها للشراء بعد أن ارتفع بمقدار 37 جنيها خلال الأسبوع الماضي

ومع مستهل تعاملات اليوم استقر سعر الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية المعروفة بدون أي تغيير في بداية تعامل اليوم بدون أي تغيير بعد ان زاد بمتوسط 86 جنيها لمعظم الأعيرة المختلفة في أسبوعين اثنين.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة بين المشغولات الذهبية المختلفة حوالي 744 جنيها للبيع و 747 جنيها ، وذلك للجرام الواحد بعد أن ارتفع بمقدار 29 جنيها.

سعر الأوقية



وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 39.7 ألف جنيه للبيع و 39.81 ألف جنيه للشراء.

عيار 24

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 إلي نحو 1275 جنيها للبيع و 1280 جنيها للشراء بزيادة بلغت 49 جنيها في المتوسط.



عيار 21



وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 حوالي 1116 جنيها للشراء و 1120 جنيها للبيع بعد أن شهد زيادة قدرها 43 جنيها علي أساس أسبوعي.

سعر الجنيه الذهب



ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 8928 جنيها للبيع و 8960 جنيها للشراء.

سعر كيلو الذهب



وسجل سعر كيلو الذهب نحو 1.275 مليون جنيه للبيع و 1.3 مليون جنيه للشراء.

الذهب والبورصة العالمية

وشهدت اسعار الذهب مطلع الأسبوع الجاري زيادة للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 2.06%، لتستقر عند 1694.82 دولار للأوقية وذلك في البورصات العالمية

وأظهرت التقارير حجم المكاسب في بداية الأسبوع، حيث ارتفع الذهب علي خلفية كل من التراجع المؤقت للدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بالتوازي مع زيادة الطلب على المعدن كملاذ آمن خلال تداولات الأسبوع في أعقاب التصعيد الأخير في الحرب الأوكرانية.



و ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة خلال تداولات الأسبوع، وسط هبوط حاد في عوائد السندات الأمريكية في مطلع الأسبوع، حيث كان يأمل المستثمرون في بداية الأسبوع أن يتم تخفيف وتيرة تشديد السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت أبكر مما كان منتظراً.



لماذا الذهب مهم

ويسعي المصريون لحيازة الذهب والإهتمام بأخباره بصورة لحظية، وبخاصة من هم مرحلة الخطوبة و المقبلين علي الزواج، بحسب تقارير اقتصادية، حيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، وخصوصا وأن المعدن الأصفر يعتبر مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة في الوقت الحالي.



مصنعية الذهب



ويتم تقدير سعر المصنعية للذهب نحو 7% و10% من سعر جرام الذهب الواحد وبناء عليه فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخرى، وفي حالة النقصان سيرفع من سعر الذهب فيها خصوصا مع استخدام أوقية الذهب التي تزن ما يقار 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب في الدول العربية

وشهد عوائد الذهب لدي الاقتصاد السوداني ارتفاعا بقيمة 1.314 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، نظرا لقيام الإمارات بشراء كامل صادرات الذهب السودانية في الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري .

وصلت صادرات الذهب السوداني إلى الإمارات نحو 21 ألفًا و832 كيلوجرامًا من الذهب الخالص، وهو ما يزيد على الكميات التي صُدّرت خلال المدة نفسها من عام 2021 بنحو 5 كيلوجرامات، وفق الموجز الإحصائي لتجارة السودان الخارجية للنصف الثاني من العام المالي 2022.

بحسب ما ذكره البنك المركزي السوداني فإن احتياطي البلاد من الذهب يقدر بنحو 1550 طنًا، إذ تنتج الدولة الواقعة في الجزء الجنوبي من شمال قارة أفريقيا، الذهب من خلال القطاع الأهلي بأساليب ووسائل تقليدية.