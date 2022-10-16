القاتل الصامت.. خبير تغذية يكشف عن 5 أشياء للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

السيطرة على ضغط الدم ضرورية لصحة أفضل زيادة أو نقصان ضغط الدم بشكل كبير يضر بالصحة في كلا الاتجاهين، إن ارتفاع ضغط الدم هو مرض سريع النمو ، ويقع أيضًا فريسة للشباب.



ما هي مضار زيادة ضغط الدم ؟ ما هو معدل ضغط الدم الطبيعي؟

بحسب ما نشره موقع هيلثي أن الانقباضي: أقل من 120 ملم زئبق والانبساطي: أقل من 80 ملم زئبق. يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية مثل أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

طرق علاج ضغط الدم أو السيطرة على ارتفاع ضغط الدم ؟

هناك أنواع عديدة من الأدوية والعلاجات المتوفرة في الطب لكلتا الحالتين ، سواء كان ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه ، على الرغم من أنه يمكنك أيضًا تجربة العلاجات المنزلية للتحكم في ضغط الدم. يمكن التحكم في ارتفاع ضغط الدم من خلال تضمين الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم. تخبرك أخصائية التغذية لافنيت عن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.



الحبوب الكاملة

يمكن أن يساعدك تناول هذه الحبوب الكاملة على خفض ضغط الدم. تشير الدراسات إلى أن الأطعمة الغنية بالحبوب الكاملة طريقة رائعة وفعالة لخفض ضغط الدم المرتفع.

العسل

غنية بالبوتاسيوم. يؤثر تناول هذا النبض على عمل الإنزيمات المسؤولة عن زيادة ضغط الدم. يساعدك استهلاكه أيضًا على تجنب العديد من المشكلات الصحية الأخرى.

موز



وفقا للدراسات ، فإن البوتاسيوم الموجود في الموز يقلل من تأثير الصوديوم. يقلل من التوتر في جدران الأوعية الدموية. يحتوي الموز على البوتاسيوم ، والذي يمكن أن يكون مفيدًا في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

ماء جوز الهند

يعتبر ماء جوز الهند الأفضل بين المشروبات. إنه ليس مفيدًا فقط في التحكم في ضغط الدم ولكن يمكنه أيضًا توفير الراحة من العديد من المشكلات الصحية الأخرى. يوجد فيه البوتاسيوم الذي يتحكم في ارتفاع ضغط الدم.

التمر

يحتوي التمر على كميات جيدة من البوتاسيوم والمغنيسيوم ، بينما يحتوي أيضًا على نسبة منخفضة من الصوديوم. كل من البوتاسيوم والمغنيسيوم ممتازان في تسهيل تدفق الدم في الأوعية وتقليل ارتفاع ضغط الدم.