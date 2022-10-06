مشروب يخفض الضغط والكوليسترول ويقي من السرطان.. تفاصيل

استخدم الكثير من الأشخاص بذور الكركديه والزهور والأوراق والسيقان في الطعام والطب التقليدي اليوم يمكنك العثور على المربات بنكهة الكركديه والهلام والصلصات والشراب والشاي في جميع أنحاء العالم.

يحظى المكون بشعبية خاصة في غرب إفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي. يُعرف أيضًا باسم كركديه أو حميض ، وقد تم استخدامه لعلاج كل شيء من ارتفاع ضغط الدم إلى عسر الهضم.

يدعم العلم الحديث أيضًا فكرة أن هذا العلاج الذي تم اختباره عبر الزمن يقدم مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية. لكن Czerwony يحذر من أننا بحاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة بالضبط كيف يمكن لمكملات الكركديه أن تساعد في علاج حالات معينة.

كشف موقع clevelandclinic عن فوائد الكركديه .

الفوائد الصحية لشاي الكركديه

إذن ، ما هي قوة الكركديه بالضبط؟ يشرح Czerwony بعض فوائده الصحية.

1. يحمي بمضادات الأكسدة

نبات الكركديه غني بمضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين وفيتامين ج والأنثوسيانين. يقول Czerwony: "تساعد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة حقًا في جميع المجالات مع عدد غير قليل من الحالات الصحية".

تعمل مضادات الأكسدة على تدمير الجزيئات الضارة المعروفة بالجذور الحرة داخل جسمك. تسبب الجذور الحرة ضررًا للخلايا التي تساهم في الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والسكري. بينما يستخدم جسمك مضادات الأكسدة الخاصة به لمحاربة أضرار الجذور الحرة ، قد تلعب الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة أيضًا دورًا في الوقاية من الأمراض.

2. يحارب الالتهابات

يقول Czerwony إن العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات وبعض الدراسات البشرية الصغيرة أظهرت قدرة الكركديه على مقاومة الالتهاب .

يلعب الالتهاب دورًا في تطور العديد من الأمراض ، بما في ذلك السرطان والربو ومرض الزهايمر وأمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي. بينما هناك حاجة إلى مزيد من البحث ، يبدو أن الكركديه قد يقدم تأثيرات مفيدة مضادة للالتهابات.

3. يخفض ضغط الدم

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة ، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب وأمراض الكلى. في التجارب السريرية ، تبين أن شرب شاي الكركديه يخفض ضغط الدم لدى البشر.

ومع ذلك ، يشير المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية إلى أن الكركديه والعلاجات العشبية الأخرى تخفض ضغط الدم بشكل طفيف. لا يمكنهم استبدال الأدوية لمن تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم.

4. يخفض نسبة الكوليسترول

ارتفاع الكوليسترول مشكلة صحية أخرى تؤثر على ملايين البالغين وتساهم في الإصابة بأمراض خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية. في حين أظهرت بعض الدراسات السريرية أن الكركديه يخفض مستويات الكوليسترول ، أظهر البعض الآخر تأثيرًا ضئيلًا.

يقول Czerwony إن الكركديه قد يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية ، ولكن مرة أخرى ، نحتاج إلى مزيد من البحث للتأكد.

5. يعزز فقدان الوزن

تظهر العديد من الدراسات تأثيرًا إيجابيًا على إنقاص الوزن ، مما قد يساعد في منع السمنة - لكن هذه الدراسات استخدمت مستخلص الكركديه ، وهو شكل أكثر تركيزًا من شاي الكركديه. يلاحظ Czerwony أننا لا نعرف حتى الآن ما إذا كان شاي الكركديه ينتج نفس النتيجة.

6. يحارب البكتيريا

في الدراسات المختبرية ، أبقى مستخلص الكركديه أنواعًا معينة من البكتيريا تحت السيطرة. في حين أنه من الواضح أن الكركديه له خصائص مضادة للبكتيريا ، إلا أن الباحثين يدرسون فعاليته في البشر.

7. يدعم صحة الكبد

تساعد الكركديه في الحفاظ على صحة الكبد ، وفقًا لعدة دراسات. يحمي المستخلص الكبد من مجموعة متنوعة من السموم ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى نشاطه القوي كمضاد للأكسدة. حتى أنه أظهر بعض النشاط المضاد للسرطان في الاختبارات المعملية لخلايا الكبد.

هل الكركديه آمن؟

تعتبر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الكركديه آمنًا عند تناوله في الطعام. ومع ذلك ، من الممكن أن يكون لديك رد فعل تحسسي تجاه النبات. في الجرعات العالية جدًا ، قد يتسبب الكركديه في تلف الكبد.

يقول Czerwony: "يمكنك بالتأكيد إضافة الكركديه إلى نظامك الغذائي بأمان". لكنها توصي بالتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ، حيث يمكن أن يتفاعل مع بعض الأدوية.

ما هي أفضل طريقة لأخذ الكركديه؟

على استعداد لاتخاذ الهبوط؟ يتوفر الكركديه بعدة أشكال:

الشاي : يمكنك صنع شاي الكركديه عن طريق نقع براعم الكركديه المجففة (تسمى الكؤوس) في الماء المغلي. إذا لم تكن تستخدم طريقة DIY ، فيمكنك أيضًا شراء أكياس شاي الكركديه المجففة أو الكركديه.



البودرة : يمكنك أيضًا شراء الكركديه كمسحوق ، وهو مصنوع من أجزاء نباتية مجففة مطحونة ناعماً. اخلطي المسحوق بالماء لعمل مشروب.



المستخلص : مستخلص الكركديه هو شكل سائل مركز من المكملات. يمكنك شرائه من الأطعمة الصحية أو تجار التجزئة المكملات العشبية.