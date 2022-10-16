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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو يوسف: مها أبو عوف أخفت مرضها خلال تصوير وعد إبليس

عمرو يوسف
عمرو يوسف

حل الفنان عمرو يوسف، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، للحديث عن آخر أعماله الفنية.

وتحدث يوسف، عن كواليس العمل مع مها أبو عوف في المسلسل قائلا: "أنا بحبها وعلاقتي بيها كانت جميلة حتى من قبل المسلسل، وكان مرضها باين لكن مكانتش قايلة وأنا سألتها".

وأكمل عمرو يوسف:""فضلت تداري المرض وتقول أنا كويسة، وصورنا المسلسل وخلصناه وبعدها حصلت الوفاة، متابعة:" ست جميلة ومن الزمن الجميل ربنا يرحمها".

مسلسل "وعد إبليس" بطولة عمرو يوسف وعائشة بن أحمد، وبمشاركة فتحي عبد الوهاب ونيللي كريم.

نيللي كريم عمرو أديب مها أبو عوف برنامج الحكاية فتحي عبد الوهاب ام بي سي مصر عمرو يوسف

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