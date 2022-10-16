من مثلك.. عبد المجيد عبدالله يحيي الحفل الثاني على التوالي في البحرين

أحيا الفنان عبد المجيد عبدالله، الليلة الثانية والأخيرة من ليالي حفلاته في دولة البحرين، وذلك مساء أمس السبت 15 أكتوبر، بحضور جماهيري كبير.

وقدم عبد المجيد عبدالله، عدد من أروع أغانيه خلال الحفل، ومنها: (وش علي من الناس، من مثلك، قبل أعرفك، لا تعتذر)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها جمهوره في دولة البحرين.

إصابة عبد المجيد عبدالله بمرض المانير

قبل عدة أشهر، كشف الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله -خلال حفله قبل أشهر بالعاصمة السعودية الرياض- عن إصابته بمرض المانير، وهي التهابات الأذن الداخلية المسببة للدوخة.

وظهر عبد المجيد عبدالله، في مقطع فيديو من حفل الرياض أمس، وهو بجوار فنان العرب محمد عبده.

وطالب عبد المجيد عبد الله جمهوره بالدعاء له بالشفاء، قائلًا: «ادعولي ربنا يفرجها عليا وتروح مني التهابات الأذن الداخلية اللي هو المانير اللي بيسوي عدم اتزان ويخليني ما أقدر أقف قدامكم، لازم أقف بكامل صحتي عشان أستمتع معاكم في نفس الوقت فادعولي»، ليمازحه محمد عبده، بقصد التهوين عليه قائلًا: «يعني كيف الدوخة تجيلك كده ولا كده.. لو أصقعك وحدة على أذنيك ما يصير».

أحدث أعمال عبد المجيد عبد الله

في شهر أغسطس عام 2021 الماضي، طرح الفنان عبد المجيد عبد الله، ألبومه الأخير “عالم موازي”، ويضم الألبوم 22 أغنية من إنتاج وتوزيع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وتأتي بعد غياب 7 سنوات عن إصدار ألبوم غنائي.

تفاصيل ألبوم “عالم موازي” لـ عبد المجيد عبد الله

يتضمن ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 22 أغنية يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، وقد كشف الفنان عن هذه الأغاني وهي: «عالم موازي، لا تعاتب، أول حكايتنا، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله، يا صبر، غصون الشجر، يوم مر اسمي، من متى، يابن الاوادم، اعتذرلك، تهددني، لا زعلت، لمحته، انت فاهم، مثل ما كان، سامح الله، حالي، مشكور، ملل حبك».

ويتعاون عبد المجيد عبد الله، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، وهم: «تركي آل الشيخ، الجادل، واحد، فهد المساعد، سعود البابطين، عبد الرحمن العثمان، العالية، حسن عبد العزيز، أحمد الصانع» والملحنين: «طارق محمد، ياسر بوعلي، مبهم، عبد الرحمن العثمان».