عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من مثلك.. عبد المجيد عبدالله يحيي الحفل الثاني على التوالي في البحرين

عبد المجيد عبدالله
عبد المجيد عبدالله

أحيا الفنان عبد المجيد عبدالله، الليلة الثانية والأخيرة من ليالي حفلاته في دولة البحرين، وذلك مساء أمس السبت 15 أكتوبر، بحضور جماهيري كبير. 

وقدم عبد المجيد عبدالله، عدد من أروع أغانيه خلال الحفل، ومنها: (وش علي من الناس، من مثلك، قبل أعرفك، لا تعتذر)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها جمهوره في دولة البحرين. 

إصابة عبد المجيد عبدالله بمرض المانير

قبل عدة أشهر، كشف الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله -خلال حفله قبل أشهر بالعاصمة السعودية الرياض- عن إصابته بمرض المانير، وهي التهابات الأذن الداخلية المسببة للدوخة. 

وظهر عبد المجيد عبدالله، في مقطع فيديو من حفل الرياض أمس، وهو بجوار فنان العرب محمد عبده.

وطالب عبد المجيد عبد الله جمهوره بالدعاء له بالشفاء، قائلًا: «ادعولي ربنا يفرجها عليا وتروح مني التهابات الأذن الداخلية اللي هو المانير اللي بيسوي عدم اتزان ويخليني ما أقدر أقف قدامكم، لازم أقف بكامل صحتي عشان أستمتع معاكم في نفس الوقت فادعولي»، ليمازحه محمد عبده، بقصد التهوين عليه قائلًا: «يعني كيف الدوخة تجيلك كده ولا كده.. لو أصقعك وحدة على أذنيك ما يصير». 

 

أحدث أعمال عبد المجيد عبد الله 

في شهر أغسطس عام 2021 الماضي، طرح الفنان عبد المجيد عبد الله، ألبومه الأخير “عالم موازي”، ويضم الألبوم 22 أغنية من إنتاج وتوزيع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وتأتي بعد غياب 7 سنوات عن إصدار ألبوم غنائي.

 

تفاصيل ألبوم “عالم موازي” لـ عبد المجيد عبد الله

يتضمن ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 22 أغنية يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، وقد كشف الفنان عن هذه الأغاني وهي: «عالم موازي، لا تعاتب، أول حكايتنا، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله، يا صبر، غصون الشجر، يوم مر اسمي، من متى، يابن الاوادم، اعتذرلك، تهددني، لا زعلت، لمحته، انت فاهم، مثل ما كان، سامح الله، حالي، مشكور، ملل حبك».

ويتعاون عبد المجيد عبد الله، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، وهم: «تركي آل الشيخ، الجادل، واحد، فهد المساعد، سعود البابطين، عبد الرحمن العثمان، العالية، حسن عبد العزيز، أحمد الصانع» والملحنين: «طارق محمد، ياسر بوعلي، مبهم، عبد الرحمن العثمان». 

عبد المجيد عبدالله الفنان عبد المجيد عبدالله البحرين دولة البحرين أعمال عبد المجيد عبدالله أغاني عبد المجيد عبدالله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

بطش الدولار.. الأخضر يقفز بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق واستقرار البيض

عضو لجنة كورونا يكشف مفاجأة غير سارة بدخول الشتاء

عش الزوجية اتدمر.. النيران تلتهم جهاز العروسين قبل ساعات من الزفاف| القصة الكاملة

تحذير لطلاب المدارس من الأرصاد: تقلب جوي بسبب منخفض غدا

حاولت أصلح غلطتي ووالدتها رفضتني.. اعترافات المتهم بالتعدي على خطيبته بالصف

موعد تسديد الأهلي غرامة كهربا للزمالك

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| تفاصيل خضوع شيرين عبد الوهاب لعملية جراحية.. وإصابة ميريام فارس بـ كورونا

خارج مصر ... شيرين عبدالوهاب تستعد للسفر لإجراء علمية رباط صليبي

مهرجان القاهرة السينمائي.. إطلاق الإعلان التشويقي لـ فيلم ماما المشارك بالمسابقة الرسمية

سيبوه.. عمرو مصطفى يعتلي التريند في أقل من 24 ساعة

إصابة ميريام فارس و3 من فرقتها الموسيقية بـ كورونا

عود البخور.. ماجد المهندس يحصد ربع مليون مشاهدة في يوم بأغنيته الجديدة

عبد المجيد عبد الله يحيي الليلة الأولى من حفله الجماهيري بالبحرين

حقيقة تعرض نجل منال سلامة لوعكة صحية

ترشيحاتنا

ما هو أفضل أبواب الجنة.. كم عددها وأسمائها؟ الإفتاء تجيب

وزير النقل : رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي ليصبح 6 حارات بكل اتجاه

صراع الصدارة يزيد متعة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.. اليوم

بسعر يتخطى 260 مليون جنيه.. قصة السيارة النادرة رولز رويس سويبتيل| صور

‎زرع 150 نوع.. كيف حول شاب سطح منزله إلى حديقة نباتات؟

التنمية المحلية: نزرع 79,7 مليون شجرة ضمن مبادرة الـ100 مليون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالذهب ولا من غير.. شاب يثير الجدل بسبب سعر القهوة

إزاى تعمل عزومة بـ 100 جنيه .. أصناف متنوعة تكفى 4 أفراد

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالبيض

مبقاش المرض المستحيل| مشاهير قهروا سرطان الثدي.. بينهم امرأة هزمت 4 أنواع شرسة

فيديو

حرقها بمية نار .. قصة شاب يشوه وجه فتاة رفضت الزواج منه في القليوبية

الهند تدعو مصر رسميا.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة قمة الـ20

جراحة عاجلة .. تفاصيل وأعراض إصابة شيرين عبد الوهاب | فيديو

ظهور نسخة ريا وسكينة في القليوبية | تفاصيل الحادث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ