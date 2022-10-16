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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل : رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي ليصبح 6 حارات بكل اتجاه

الطريق الدولي
الطريق الدولي

أجرى الفريق مهندس   كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري  جولة تفقدية لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى (جمصة / المنصورة الجديدة) بطول 40 كم، حيث يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض 12 مترا بحيث يصبح الطريق في هذه المسافة   6 حارات بكل اتجاة منها 3حارات  للرصف الخرساني يخصص للشاحنات، لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة  بالاضافة الى إنشاء 18 كوبري علوي في الاتجاهين على طريق الخدمة .

 كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ كوبري البستان على النيل، ويشمل إنشاء كوبري توسعة بطول 1600 متر وعرض 17 مترا بـ 3 حارات مرورية في كل اتجاه .

 كما تابع الوزير تطوير  الطريق الدولي الساحلي في المسافة من جمصة حتى بلطيم بطول 50 كم بعرض 16.50 متر اتجاه بلطيم وحيث يجري حالياً رفع كفاءة الطريق الرئيسي بإستخدام تقنية إعادة تدوير الرصف  FDR.

وأشار وزير النقل إلى أنه جار العمل في رفع كفاءة 7 قطاعات في المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 240 كم بالإضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول 42 كم 5حارات في كل اتجاه )، مضيفا أنه  تم الانتهاء من كوبري الكيلو 6.5 في بداية الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد في اتجاه دمياط .
ووجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكباري بالصيانة الدورية للكباري القائمة لتحمل الاحمال المرورية الواقعة عليها وسرعة التغطية بالرصف الاسفلتي للمسافات التي يتم كشطها بالطريق  والنظافة وإزالة الأتربة وصيانة وإستكمال العلامات الارشادية والتحذيرية .

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية وفي اطار متابعة الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لرفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد إلى السلوم بطول 800 كم، لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط (دمياط - بورسعيد - الإسكندرية) ويمر بـ 7 محافظات هي دمياط وبورسعيد والدقهلية وكفرالشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح والمناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفرالشيخ والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة .

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