المركز القومي للمسرح والموسيقى يناقش دور الفن بالتنمية المجتمعية.. غدًا

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق؛ ندوة بعنوان "دور الفن في التنمية المجتمعية ومكافحة الفساد وإقامة حياة كريمة"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء غدا الاثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢م، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك في إطار خطة المركز للمشاركة في تفعيل المبادرة العالمية لمكافحة فساد التعليم وتمكين الشباب "جريس".

ندوة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

تفاصيل وفعاليات الندوة

يتحدث في الندوة: الفنان القدير/ محمود الحديني، الأستاذ الدكتور/ محمد ندا- أستاذ زائر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وأستاذ الوقاية من الأزمات بالجامعة الأمريكية، الأستاذ الدكتور/ أحمد مجاهد- أستاذ ورئيس قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب- جامعة عين شمس، الدكتور/ محمد حسن غانم- أستاذ علم النفس بكلية الآداب- جامعة حلوان، ويدير الندوة الكاتب المسرحي/عماد مطاوع.