محافظ المنوفية يحيل واقعة وفاة مواطن في مستشفى حكومي للنيابة العامة



أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية المختصين في واقعة وفاة المواطن مصطفى عبدالعاطى بمستشفى سرس الليان للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال وجود مخالفات وتلاعب بتغيير أرقام بالتذكرة الخاصة بالمتوفى.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة الصحة وفقاً لتقرير اللجنة المشكلة من إدارة الطوارىء بمديرية الصحة.

جاء ذلك عقب شكوي أهل المتوفي بوفاته داخل المستشفي بحقنة مسكنة بجرعة زائدة دون عمل اختبار حساسية.



أوضح وكيل وزارة الصحة بأنه بناءً على تكليف محافظ المنوفية بفحص محل الواقعة والوقوف على ملابساتها لإتخاذ اللازم حيالها ، تم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الطوارىء وعضوية مسئولى العناية والإستقبال للنزول ميدانياً إلى مستشفى سرس الليان وفحص التذكرة الخاصة بالمتوفى والإجراءات التى تم إتخاذها والأدوية التى تم إعطائهاله ، وقد تبين لأعضاء اللجنة وجود تلاعب بتذكرة الإستقبال.



ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على أنه لن يتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفى وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقطاع الصحى، مؤكداً على عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل حفاظاً على حقوق المواطنين.