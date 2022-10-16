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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بهوت شورت.. شاهد داليا مصطفى بإطلالة تكشف عن أنوثتها

داليا مصطفى
داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة. 

وظهرت داليا مصطفى ، هوت شورت باللون الازرق الناعم، ونسقت معه تى شيرت باللون الابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية، أعتمدت على وضع لمسات رقيقة وناعمة تكشف عن جمالها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 
يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى، مسلسل "الحرير المخملى"، والمأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه.. من تأليف أميمة عز الدين، حيث يتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورا ببداية الألفية الثانية.

ومسلسل "الحرير المخملى" يتكون من 60 حلقة متصلة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءا من الجد، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى فترة التسعينيات، وصولا إلى الأبناء فى العصر الحالى.


 

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هوت شورت داليا مصطفي اطلالة تبرز جمالها وانوثتها اللون الأزرق مسلسل الحرير المخملى

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