كنا بنتهدد.. محمود الليثي يدلي بشهادة خطيرة في اجتماع نقابة الموسيقيين

حرص الفنان الشعبي محمود الليثي على حضور اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، وذلك للإدلاء بشهادته.

وأوضح محمود الليثي، أنه كان يتلقى تهديدات من أحد أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين السابقين، وقال إنهم كانوا يجبروه لمهاجمة أشخاص بعينهم، مؤكدا أن لديه محادثات وتسجيلات صوتية على واتساب سوف يقدمها للجهات القضائية والرقابية.



مليش في الحرام.. مصطفى كامل: أراعي الله في مال النقابة



بدأ الفنان مصطفى كامل، اجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، بقسم شرف له، وأنه سوف يأخذ من صحته ووقته وعمله لخدمة النقابة وأعضاءها.

وقال مصطفى كامل، إنه حريص على مال النقابة ويراعي الله في أموالها، وقال: «أنا مليش في الحرام.. ويحرم على بيتي وعيالي أي قرش من النقابة».

مصطفى كامل يجمد عضوية زوجة سكرتير نقابة الموسيقيين ويحيلها للتحقيق



قرر الفنان مصطفى كامل، تجميد عضوية «هدى» زوجة سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، وإحالتها للتحقيق في تهم الفساد الموجهة لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



قرارات مصطفى كامل داخل نقابة المهن الموسيقية

كشفت مصادر داخل نقابة المهن الموسيقية، أن الفنان مصطفى كامل، سوف يتواجد داخل مقر النقابة، يوم الأحد 16 أكتوبر الجاري لمباشرة عمله رسميا بعد فوزه بمقعد النقيب العام في الانتخابات التي جرت الثلاثاء 11 أكتوبر.

وأوضحت المصادر لموقع صدى البلد الإخباري، أن مصطفى كامل، سوف يجري اجتماعا داخل النقابة بعد استلام عمله رسميا، بعدها سوف يبدأ في تنفيذ خطة التطوير بالنقابة التي أعدها قبل خوض الانتخابات.

وكان مصطفى كامل، فاز يوم الثلاثاء 11 أكتوبر، بمقعد نقيب المهن الموسيقية، حيث جاءت النتائج كالتالي: (1889 إجمالي الأصوات، 1882 الصحيحة، 7 أصوات باطلة، مصطفى حلمي 623 صوتا، مصطفى كامل 1038 صوتا، شريف حمدي 179 صوتا، علاء سلامة 42 صوتا).



انتخابات نقابة المهن الموسيقية

وأجريت انتخابات نقابة المهن الموسيقية يوم الثلاثاء 11 أكتوبر، بنادي نقابة المهن التمثيلية، في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وفي الإسكندرية لمسرح عبدالمنعم جابر بالشاطبي، وفي المنصورة بقاعة ميامي بطلخا، وباقي الفروع بمقر النقابات الفرعية دمنهور، وطنطا، والمحلة، وشبين الكوم، وبنها، ودمياط، وبورسعيد، والشرقية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر.

وأقيمت عملية التصويت بانتخابات نقابة المهن الموسيقية - بفروعها سالفة الذكر - في الفترة من التاسعة صباح الثلاثاء 11 أكتوبر، وحتى الخامسة مساءا.

وتمت عملية التصويت بانتخابات نقابة المهن الموسيقية، اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر، بطريقة الكترونية، حيث يقف الناخب أمام شاشة تعمل باللمس ويختار مرشحه ثم يلمس كلمة تصويت لتتم العملية بنجاح، كما يتيح التصويت الإلكتروني للناخب إبطال صوته، حيث يلمس كلمة إبطال التصويت، بدلا من اختيار المرشح.

وأقيمت عملية التصويت بانتخابات نقابة المهن الموسيقية، بالنظام الإلكتروني، لإعلاء الشفافية، ومراعاة الدقة والسرعة في عملية فرز الأصوات، حيث يقوم كل فرع للنقابة بالمحافظات بعد الأصوات إلكترونيا، وطباعة التقرير وإثباته بمحاضر الفرز، ومن ثم تجميع النتائج على الفور لإعلان النتيجة النهائية.

وأقيمت انتخابات نقابة المهن الموسيقية، تحت إشراف النيابة الإدارية، وذلك بعد مخاطبة من اتحاد النقابات الفنية الثلاث (التمثيلية، السينمائية، الموسيقية) للنيابة الإدارية للإشراف على العملية الانتخابية كاملة.

وخاض انتخابات نقابة المهن الموسيقية، للمنافسة على مقعد النقيب العام، كل من الموسيقار مصطفى حلمي، والفنان مصطفى كامل، والدكتور علاء سلامة، والموسيقار شريف حلمي.

مصطفى كامل يسقط روتين الموسيقيين بشأن أعضاء النقابة المتوفيين



قرر الفنان مصطفى كامل، القضاء على الروتين في نقابة المهن الموسيقية، والتعنت في صرف التعويضات لأسر الأعضاء المتوفيين، مع صرف تعويضات فورية لأسرهم بمجرد العلم هاتفيا، واستكمال باقي الإجراءات لاحقا.

مصطفى كامل: مفيش تصفية حسابات في تصفية فساد



أكد الفنان مصطفى كامل، لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، أنه لن يأخذ أي موقف معادي لأي أحد، ولن يتخذ سياسة تصفية الحسابات، معلقا: «مفيش تصفية حسابات في تصفية فساد بس».

وأوضح مصطفى كامل أنه سوف يستعين بعدد قليل من أعضاء الجمعية العمومية للاستفادة من خبراتهم في إدارة أعمال النقابة وتحقيق خدمات أفضل الموسيقيين.