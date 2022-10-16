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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطيفة تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير

صدى البلد

شاركت الفنانة لطيفة، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت لطيفة في جلسة تصوير جديدة بجامبسوت وردية، ومطرزة بالكامل، مع تسريحة شعر ديل الحصان، واكسسوارات مناسبة للأطلالة.

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لطيفة تستعد لطرح كليب إهداء للمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم

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لطيفة تثير الجدل بإطلالة غريبة على إنستجرام | شاهد

تستعد المطربة التونسية لطيفة لتسجيل مينى ألبوم باللهجة اللبنانية ويضم 4 أغنيات متنوعة ما بين الدراما والمقسوم.

ومن المفترض أن تتعاون لطيفة فى هذا الألبوم مع زياد الرحباني وانتهت بالفعل من اختيار كلمات بعض الأغنيات، وتستعد لتسجيل هذه الأغنيات خلال شهر على الأكثر من الآن.

وأحيت لطيفة مؤخرا حفل افتتاح ملتقي أولادنا بدار الأوبرا المصرية، وخلال حفل الافتتاح، كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، كلاً من،  الناشطة الدولية شيخة القاسمي من الإمارات العربية المتحدة، اسم الفنان سيد مكاوي من مصر،  تسلمته نجلتاه السفيرة إيناس مكاوي، وأميرة مكاوي، وتكريم خاص لاسم المنتج الراحل محسن علم الدين،  لدعمه الملتقى في دوراته السابقة، تسلمته ابنته ياسمين.

لطيفة الفنانة لطيفة اطلالة لطيفة جامبسوت التونسية لطيفة

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