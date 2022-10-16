صراع بدون فرص.. المستكاوي يعلق على الشوط الأول بين ليفربول ومانشستر سيتي

علق الناقد الرباضي حسن المستكاوي على الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي"، فى اللقاء المقام حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وكتب المستكاوي عبر صفحته الخاصة بموقع "تويتر": "ليفربول والسيتي صراع في أنفيلد بدون فرص . وقياسا بقوة السيتي ونقاط قوته التي تم تحييدها نسبيا الشوط الاول من أفضل ماقدمه الريدز ميدانيا"



وتعادل ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي سلبًا بدون أهداف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في قمة الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

ليفربول كان الأفضل في أحداث الشوط الأول، وتلقى ديوجو جوتا الكرة داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي في الدقيقة 21 ليطلق تسديدة تصدى لها إديرسون مواريش.

وكاد هالاند أن يسجل هدف التقدم لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 40 عندما تلقى كرة عرضية رائعة من كيفن دي بروين، ليقابلها المهاجم النرويجي لكن أليسون تصدى لها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.