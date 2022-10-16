سيدة ستينية تستغيث من التشرد والمرض: أعاني من تآكل في العظام

استغاثت سيدة ستينية بالمسئولين لعلاجها وتوفير مأوى وحياة كريمة لها عبر خدمة بين الناس على موقع صدى البلد.

وكتبت في رسالتها: "تطلقت منذ 40 عاما ولدي أربعة أبناء ثلاثة ذكور وبنت وكافحت عليهم اشتغلت فى البيوت تربية طيور وبيعها وبيع ملابس حتى أوفر لأبنائي حياة كريمة وتعليمهم ولكنهم تركوا التعليم واحد تلو الآخر دون رغبتي".

وتابعت: "رزقني الله برجل مقتدر تزوجته وعشت معه وساعدني تجهيز أبنائي للزواج وزوجتهم وساعدني فى تعليم الإبن الأصغر حتى حصل على البكالوريوس وزوجته هو الآخر، ثم مرض زوجي وتوفى وتركني دون أى مال يعينني على الحياة حتى الشقة التى نعيش فيها باعها قبل وفاته وكتب كل امواله لأبنائه من زوجته الأولى وعدت مرة أخرى للشقاء برغم انني مريضة روماتويد منذ 30 عاما، ومريضة ضغط وحساسية صدر ولكني أكافح من أجل لقمة العيش أنا وحفيدي الصغير الذى تركه ابني بعد انفصاله عن زوجته".



وأشارت إلى أن حالتها الصحية تدهورت وحدث لها قطع فى وريد الكتف الأيمن نتيجة إهمال علاج الروماتويد وايضا خشونة فى المفاصل الذراع والركبتين وتحتاج إلى عمليات، الدكاترة قالوا أن الوريد المقطوع فى كتفها شابك على شيئ بسيط وإذا انفصل يتوقف الذراع ولابد من بتره.

للتواصل على الرقم: ٠١٠٣٣٤١٢٢٠٣

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.