تصريحان وإهانة.. 3 مواقف سابقة ألهبت العداء بين صلاح وبرناردو سيلفا

في مباراة من أقوى مباريات الكلاسيكو بين ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي، تمكن محمد صلاح من اقتناص 3 نقاط ثمينة لفريق ليفربول في قلب قلعة الأنفيلد.

قدم محمد صلاح مباراة من أفضل مبارياته في الموسم وعانده الحظ أكثر من مرة لتبتسم له الكرة في الأخير ويحرز هدفًا رائعًا يعمق به عقدة مانشستر سيتي وجوارديولا أمام محمد صلاح.

ترتيب الدوري الإنجليزي

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن هربًا من مراكز وسط الجدول، بعد 9 مباريات لعب فاز فيها في ثلاث فقط.

ترتيب الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي رصيده تجمد عند 23 نقطة في المركز الثان متساويًا مع توتنهام بنفس الرصيد في المركز الثالث، بينما انفرد بالصدارة آرسنال الذي 9 فوز ومباراة وحيدة هزيمة برصيد 27 نقطة.

في المركز الرابع جاء تشيلسي برصيد 19 نقطة، وخامسًا حل مانشستر يونايتد برصيد 16 نقطة، ونيوكاسل سادسًا برصيد 15 نقطة.

لقطة المباراة

كانت اللقطة الأهم في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي التدخل الغاشم من البرتغالي برناردو سيلفا على محمد صلاح ومحاولة إعاقته تحت انظار الحكم الذي لم يتدخل حتى بصافرته.

استشاط غضب محمد صلاح ضد قرار الحكم، بينما يورجن كلوب حاول اثناء الحكم عن تجاهله باعتراض شديد ليمنحه الحكم بطاقة حمراء.

محمد صلاح وبرناردو سيلفا

محمد صلاح توجه إلى برناردو لمحاولة لومه لكن برناردو استمر في تهجمه على صلاح ودفعه للخلف أكثر من مرة بينما لم يحاول صلاح تبادل الإعتداء عليه الأمر الذي استدعى تدخلًا غاضبًا من فان دايك.

ما سر عداء برناردو سيلفا لـ صلاح

وتكشف 3 مواقف سابقة عن مكنون الغيظ لدى برناردو سلفا ومدربه جوارديولا لمحمد صلاح حيث تعود القصة لسنوات ومباريات سابقة..

تصريحات جوارديولا

البداية كانت من تصريحات لجوارديولا دغدغ بها مشاعر الكراهية من برناردو سيلفا ضد محمد صلاح عندما قال في شهر ديسمبر الماضي إن أن لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا هو أفضل لاعب فى البريميرليج للموسم السابق 2021 / 2022.

وتجاهل جوارديولا ما قدمه محمد صلاح طوال الموسم حيث تصدر أكثر اللاعبين مساهمة فى المسابقة تهديفياً بواقع 22 بينها 13 هدفاً، و9 أسيست، وحاز على جائزة لاعب الموسم في البريميرليج.

برناردو: صلاح ليس الأفضل

برناردو سيلفا لم يستقبل محمد صلاح في الدوري الإنجليزي استقبالًا حسنًا حيث تجاهل انجازه في الموسم الأول له بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب وهداف، حيث برناردو سيلفا قال في تصريحات لمتابعيه عبر بث مباشر على انستجرام إن صلاح لم يكن يستحق الجائزة.

وحصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والهداف في موسم 2017/2018، وهو الأول له مع ليفربول، بعدما حقق أرقامًا قياسية.

وكان يرى برناردو، أن زميله كيفين دي بروين كان الأحق بالجائزة من الفرعون المصري محمد صلاح.

صلاح يردها لبرناردوسيلفا بإهانة كروية

لم تكن مراوغات محمد صلاح لبرناردو سيلفا هي الأولى في مباريات اليوم بل إن محمد صلاح في مباراة العام الماضي العام الماضي راوغ محمد صلاح راوغ جواو كانسيلو وطرح برناردو سيلفا أرضًا في مشهد مهين لن ينساه البرتغالي قبل أن يراوغ إيمريك لابورت ويسدد الكرة بيمناه في المرمى ليحرز هدف الفوز وتنتهي المباراة 2/1.

لايفوتك..